D’Aversa fa turnover, Fonseca rilancia Cristante

– La Roma a Parma trova il primo sorriso del 2020. Elimina (0-2) i ducali dalla Coppa Italia e si regala la sfida nei quarti (mercoledì 22 allo Stadium) contro la Juve. I giallorossi si sono presi la rivincita in fotocopia, rispetto alla gara di due mesi fa in campionato: quel giorno di novembre furono Sprocati e Cornelius a fare la differenza nella ripresa, stavolta ci ha pensato Pellegrini, con una doppietta, a spezzare in due una gara che era rimasta sul filo dell’equilibrio nei primi 45′. Sorride Fonseca che trae spunti interessanti anche per il prosieguo della stagione: il 3-4-3 provato con Cristante nel ruolo di libero ha dato buoni risultati, almeno sul piano difensivo. Non è escluso che venga riproposto anche nelle prossime gare, a partire dalla delicata trasferta di Genova. Il Parma torna a casa a testa alta: se Inglese non avesse fallito la palla dell’1-1, probabilmente, si sarebbe potuto giocare al meglio le sue chance fino in fondo.

Già privo di Gervinho e Grassi, D’Aversa in extremis ha perso anche Sprocati, costretto a dare forfait per un grave problema familiare. Tre assenze pesanti che, però, non gli hanno impedito di attuare un ampio turnover, visto anche l’impegno ravvicinato di campionato, appena lunedì sera contro il Lecce: per cui ha cambiato ben 8 pedine (Colombi, Laurini, Dermaku, Pezzella, Scozzarella, Barillà, Siligardi e Cornelius) lanciando in panchina Sepe, Bruno Alves, Iacoponi, Darmian, Hernani, Kulusevski e Inglese. Fonseca ha risposto affidando a Kalinic il compito di non far rimpiangere lo squalificato Dzeko, rilanciando dal 1′ Under in sostituzione dell’infortunato Zaniolo e dando un turno di riposo a Veretout, rimpiazzato dal ristabilito Cristante.

Roma, sterile possesso nel primo tempo

La Roma ha provato a fare la partita ma ha faticato a trovare linee di passaggio. Colombi ha corso solo due-tre pericoli nel primo tempo: si è opposto coi piedi a un destro ravvicinato ma centrale di Under poi ha visto Perotti non arrivare per un soffio all’appuntamento sul secondo palo su un taglio filtrante di Under, infine ha ammirato Mancini mandare alto da pochi passi un comodo colpo di testa su punizione-cross di Kolarov. Il Parma non è rimasto a guardare ma le sue improvvise verticalizzazioni sono sempre state fermate sul filo del fuorigioco. Una di queste è stata erroneamente segnalata dal guardalinee ma Cornelius ha evitato di mettere in azione il Var spedendo col sinistro sull’esterno della rete.

Pellegrini sblocca in risultato, Lopez salva l’1-0

Le due squadre hanno rotto gli indugi nella ripresa in cui D’Aversa ha gettato nella mischia Inglese al posto di Cornelius. E, dopo un sinistro alto da favorevole posizione di Perotti e una gran conclusione da fuori di Kucka, terminata un metro oltre l’incrocio, è arrivato il gol dell’1-0 (49′): lo ha segnato la Roma con Pellegrini che ha chiesto e ottenuto in triangolo in area da Kalinic e ha infilato il pallone col destro a giro nell’angolo più lontano. Il Parma ha reagito con carattere ma non è stato fortunato: un sinistro in girata da pochi passi di Inglese è stato respinto d’istinto da Lopez che si è ripetuto anche su una gran botta da 30 metri di Barillà.

Pellegrini su rigore chiude i conti

La Roma non si è rilassata e, dopo aver mancato due buone occasioni con Kalinic e Pellegrini, al 76′ ha trovato l’episodio per chiudere la partita. Florenzi dalla destra ha crossato in area trovando la deviazione con un braccio largo di Barillà: rigore netto che lo stesso Pellegrini ha trasformato con freddezza. Il Parma si è arreso e, nel finale, ha anche rischiato di incassare il 3-0 su un gran destro da fuori del subentrato Kluivert, alzato in angolo da Colombi. La Roma, quindi, va avanti e spera: mercoledì prossimo contro la Juve a Torino, ancora senza lo squalificato Dzeko, però, servirà un’impresa ben maggiore per passare.

PARMA-ROMA 0-2 (0-0)

Parma (4-3-3): Colombi, Laurini (19′ st Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella, Kucka, Scozzarella (25′ st Kulusevski), Barillà, Siligardi, Cornelius (1′ st Inglese), Kurtic (1 Sepe, 53 Alastra, 10 Hernani, 15 Brugman, 22 Alves, 36 Darmian, 42 Goglino) All.D’Aversa.

Roma (3-4-3): Lopez, Mancini, Cristante, Smalling, Florenzi (34′ st Bruno Peres), Diawara, Pellegrini (40′ st Veretout), Kolarov, Under, Kalinic, Perotti (25′ st Kluivert) (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 18 Santon). All.Fonseca.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6,5.

Reti: nel st: 4′ e 31′ (rigore) Pellegrini.

Angoli: 8-3 per la Roma.

Recupero: 0′ e 3′.

Ammoniti: Laurini, Under, Dermaku e Pellegrini per gioco scorretto.

Spettatori: 3.604.