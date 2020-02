Coppa Italia, Milan-Juventus 1-1: Ronaldo salva i bianconeri al 91'

MILANO – Un rigore di Ronaldo è il premio che una Juventus poco lucida e poco efficace porta in dote alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma il 4 marzo. Il Milan di Pioli, che ha meno qualità, ci mette tanto tanto cuore in più. Cuore e agonismo, che l’arbitro Valeri ritiene eccessivo, visto che espelle Hernandez e mostra cartellini pesanti ai tanti giocatori rossoneri già in diffida. Stefano Pioli va vicino a concretizzare la sua prima vittoria sulla Juve e la vede svanire sullo striscione del traguardo, per un mani di Calabria, girato di spalle sulla rovesciata ravvicinata di un Ronaldo evanescente ma alla fine decisivo.

La respinta di braccio di Calabria sul tiro di Ronaldo che ha causato il rigore dell’1-1

Milan caparbio, Buffon al lavoro

Fin dall’avvio, il Milan replica l’ottima prima parte disputata nel derby. Pioli lo dice presentando in pratica la stessa squadra tipo di domenica sera. E il tecnico di casa ha risposte efficaci: venti minuti e Buffon – il migliore dei ventidue (ed è emblematico) – deve intervenire su diverse conclusioni, ci provano a turno Rebic, un paio di volte, e Calabria: Buffon risponde a modo suo, in particolare alzando acrobaticamente la conclusione a sorpresa del terzino destro, improvvisato rifinitore.

Juventus involuta

La Juventus non risponde alle critiche, quelle cioè che riguardano i tempi e i modi del ribaltamento dell’azione, dalla difesa all’attacco. Poco usata la fascia mancina, spesso Alex Sandro e Ronaldo assistono senza aver pagato il biglietto. Si punta a sfiancare Rebic nel doppio ruolo, perché il croato è molto aggressivo nel pressing alto, ma Pioli gli chiede pure di aiutare Hernandez, dietro. Pioli più volte è costretto anche a sollecitare Calhanoglu, poco efficace e incisivo per tutto il primo tempo. Non ci sono gol, nella prima parte, ma cartellini pesanti: dopo una ventina di minuti, una manata di Ibra, saltando con De Ligt, fa gridare al rosso Sarri. E’ un rosso a effetto ritardato, perché il fuoriclasse svedese non potrà giocare allo Stadium la gara di ritorno. Stesso discorso per Hernandez nel finale concitato, fatto di colpi proibiti di Alex Sandro, di Dybala da un lato, di Kessie e del terzino rossonero dall’altro. Quest’ultimo protesta per un’entrata oltre il limite non sanzionata di Dybala su Bennacer e viene ammonito. Un’altra assenza pesantissima nella gara di ritorno.

Donnarumma, parata difficile

Buffon più impegnato senza dubbio del collega ed erede Donnarumma, ma è “Gigio” a compiere la parata più importante, su una bordata dal limite di Cuadrado che costringe il portiere a distendersi e a non trattenere. La difesa di casa libera.

Ripresa: ancora Milan. E Rebic va in gol

Ripresa e ti aspetti il gioco dei campioni d’Italia. Invece è ancora il Milan ad approcciare meglio il gioco. E come nella prima parte, poche manciate di gioco e Rebic arriva davanti a Buffon su spizzicata di Ibra. Tiro sul primo palo, Buffon ribatte. Continua il fuoco rossonero, Buffon si deve distendere sui tiri di Hernandez mentre una conclusione di Ibra finisce sulla parte esterna della rete. La Juventus in avanti è nel motorino perpetuo di Dybala, ma è Matuidi con un taglio sul primo palo, su cross di De Sciglio, a vedere la sua deviazione ribattuta da Donnarumma. Allo scoccare dell’ora arriva il gol del vantaggio, meritato, del Milan. Rebic si conferma in stato di grazia e devia in porta un morbido cross di Castillejo. Ma la Juve deve recitare il mea culpa, poiché l’azione nasce da una palla persa in avvio di azione, al limite della propria area.

Valeri protagonista

Sarri toglie il gallese Ramsey (che non gradisce) e inserisce Betancur. Al 65′ una manata di Rebic in area su Cuadrado, azione dubbia che viene “perdonata” dal direttore di gara e dal Var. Valeri ammonisce Castillejo, cui viene fischiato un fallo che non c’è (ma la protesta è eccessiva: anche lui era diffidato e non ci sarà al ritorno allo Stadium il 4 marzo; poi mostra per la seconda volta il cartellino a Hernandez che atterra Dybala. Pioli chiama Laxalt e toglie Rebic. Ci si attende la sfuriata finale della Juventus, ma la manovra che in effetti costringe il Milan sulla difensiva è scontata e priva di intensità. Due colpi di testa di De Ligt, un tiro accartocciato di Dybala, impatto quasi nullo quello di Higuain che Sarri aggiunge alla cifra offensiva, togliendo De Sciglio.

Cuore rossonero, ma Ronaldo segna ancora

Il Milan, poggiato sui polmoni di Kessie, sulla statura di Ibra, su un Calhanoglu che non si tira indietro e su un Bennacer che cancella chiunque provi a mettersi tra le linee, sembra sfangarla e con merito. Anche in dieci, anche sapendo che al ritorno mancherà dei suoi leader. Ma al minuto 90′ arriva il mani di Calabria, il rigore di Ronaldo, l’1-1 che più che un premio salva i campioni dalla figuraccia.

Milan (4-4-1-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (35′ st Saelemaekers), Kessie, Bennacer, Rebic (29′ st Laxalt); Calhanoglu (42′ st Paquetà); Ibrahimovic. All.: Pioli.

Juventus (4-4-2): Buffon; De Sciglio (25′ st Higuain), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Ramsey (18′ st Bentancur), Pjanic, Matuidi (28′ st Rabiot); Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Reti: nel st 16′ Rebic; al 46′ Ronaldo (rig.)

NOTE: Angoli: 3-3. Recupero: 1′ e 6′. Ammoniti: Ibrahimovic, Ramsey, Hernandez, Kessie, Calabria per gioco falloso; Castillejo per comportamento non regolamentare. Espulso: Hernandez per doppia ammonizione al 27′ st. Note: ammonito Pioli per proteste. Spettatori: 72.700.





