Inzaghi: “Per noi questa coppa rappresenta tanto”

– Vigilia di Lazio-Cremonese, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia che si disputerà domani allo stadio Olimpico con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, non vuole distrazioni, ma passare il turno in una competizione che negli ultimi anni ha dato tante soddisfazioni. L’allenatore lombardo, Massimo Rastelli, invece intende onorare questa importante vetrina.

“Dobbiamo avere sempre voglia di vincere indipendentemente dall’avversario e dalla manifestazione: sappiamo bene tutti cosa rappresenta per noi la Coppa Italia, c’è tanta voglia di ricominciare il cammino sapendo che abbiamo una partita da affrontare e dobbiamo prepararla nel migliore dei modi”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. “Rivedrò con piacere Rastelli che è stato molto importante nel mio primo anno di Piacenza, mi fece fare tanti gol – ha proseguito il tecnico biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel – E’ un allenatore molto preparato e molto bravo, ha sempre squadre molto organizzate”. Diversi le assenze a cui dovrà far fronte Inzaghi: “Radu, Lulic, Correa, Lukaku non saranno della partita mentre Leiva e Marusic sono squalificati, domani mattina faremo rifinitura e poi faremo la formazione. Ci sarà Vavro tra i convocati, è un giocatore importante che rientra dopo 40 giorni di assenza, non giocherà ma lo porterò in panchina”, ha concluso Inzaghi.

Rastelli: “Rientrare dopo 3 mesi è stato semplice”

“Rientrare e riprendere il lavoro interrotto 3 mesi fa è stato semplice: ho trovato un gruppo disponibile e che lavora in armonia”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Cremonese, Massimo Rastelli. “Domani mi aspetto una prova di grande carattere e voglia – ha detto Rastelli durante la conferenza stampa della vigilia – Dimostrare che da adesso in poi per noi inizia una nuova stagione. I ragazzi sono stati bravi a meritarsi questa vetrina. Dovremo onorarla nel miglior modo possibile, contro una squadra fortissima che viene da dieci vittorie consecutive”. L’8 gennaio Rastelli è tornato sulla panchina della Cremonese dopo l’esonero di Baroni che, a sua volta, lo aveva rilevato l’8 ottobre scorso: “Dopo un esonero è normale che qualcosa non abbia funzionato, ma è inutile tornarci su – ha sottolineato il tecnico del club lombardo – La squadra è molto migliorata dal punto di vista della condizione, con tre mesi di lavoro in più. Proseguiamo il lavoro iniziato in precedenza. Intanto pensiamo alla partita di domani, poi ci dedicheremo al campionato. Dovremo lavorare molto sull’aspetto mentale, i ragazzi hanno perso la fiducia per i risultati. Ricompattiamoci e troviamo il nostro equilibrio, senza perdere la mentalità di andare a offendere e fare gol. State sicuri che la squadra scenderà in campo così”, ha concluso Rastelli.