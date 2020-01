Inzaghi dà spazio alle riserve

– Il momento magico della Lazio prosegue anche in Coppa Italia. La formazione biancoceleste spazza via (4-0) la Cremonese rispettando i pronostici e vola ai quarti a sfidare il Napoli (gara unica al San Paolo, il 29 gennaio). Malgrado le tante riserve, scelte da Inzaghi per dare respiro ai titolari, la Lazio ha affrontato i più modesti avversari con lo spirito giusto e non ha corso il minimo rischio. Segno evidente anche di un’accresciuta mentalità. I grigiorossi hanno tenuto il cambio discretamente per 25′ poi sono stati evidentemente travolti da una squadra dal tasso tecnico nettamente superiore.

Già privo di Marusic e Leiva, squalificati, e di Correa, Caicedo, Radu e Lukaku, indisponibili, Inzaghi ne ha approfittato per attuare un ampio turnover. Spazio dal 1′ a Proto, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony e Adekanye con Strakosha, Lazzari, Luis Alberto e Milinkovic-Savic tenuti in panchina. Rastelli, costretto a rinunciare all’appiedato Claiton e a Mogos e Piccolo, non al meglio, ha risposto mettendosi a specchio preferendo Terranova a Ravanelli in difesa, Arini e Renzetti a Gustafson e Migliore a centrocampo e Ciofani a Ceravolo in attacco.

Rigore negato a Immobile, Patric fa 1-0

La Cremonese ha provato a giocarsi a viso aperto inizialmente le proprie chance. E dopo aver rischiato su un sinistro di Adekanye, ha avuto anche una buona occasione con Deli che ha messo di poco fuori un destro a giro dal limite. La Lazio non si è impressionata e, dopo essersi vista negare un rigore (deviazione volontaria di braccio di Bianchetti su un destro al volo di Immobile) al 10′ è passata: Agazzi non ha trattenuto un cross radente di Jony e ha consentito a Patric di insaccare a porta vuota.

Raddoppio irregolare di Parolo

La Cremonese ha abbozzato una reazione ma un altro destro a giro di Deli, stavolta da posizione angolata, è terminato due mt a lato. Con il passare dei minuti la Lazio ha preso possesso del centrocampo e al 26′ ha raddoppiato: su un cross tagliato dalla sinistra di Jony, Parolo ha anticipato Agazzi e Renzetti e ha insaccato. Un gol, per la verità, che l’arbitro Maggioni avrebbe dovuto annullare se il Var gli avesse segnalato un intervento dello stesso centrocampista biancoceleste sul ginocchio di Agazzi, costretto a uscire in barella e a lasciare il posto a Ravaglia per un vistoso taglio con i tacchetti all’altezza della rotula.

Immobile, 23° gol in 23 gare stagionali

La Cremonese ha accusato il contraccolpo e solo sul finire di tempo è riuscita a riavvicinarsi dalle parti di Proto con Ciofani che, da buona posizione, non è riuscito a dar forza a un buon pallone servitogli da Zortea. L’ultimo sussulto i lombardi lo hanno avuto in avvio di ripresa quando l’ex Palombi si è visto deviare in angolo da Proto un forte sinistro sul primo palo. La Lazio non si è distratta e al 58′ ha calato il tris con Immobile (23° gol in 23 gare ufficiali stagionali) che ha trasformato un rigore concesso per una trattenuta su Adekanye di Caracciolo (scambiato per Castagnetti da Maggioni che ha ammonito l’uomo sbagliato).

Bastos cala il poker

La Cremonese ha alzato bandiera bianca e il match per i padroni di casa si è trasformata in un allenamento. La Lazio si è divertita a insistere al piccolo trotto e, dopo averci provato tre volte con Jony e una con Adekanye, ha calato il poker con Bastos che ha deviato di testa sotto la traversa un cross di Jony sugli sviluppi di una punizione della trequarti. Anche la Lazio-2, quindi, è in piena salute. Per Inzaghi ottime notizie in chiave corsa scudetto.

LAZIO-CREMONESE 4-0 (2-0)

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe (15′ st D.Anderson), Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi (15′ A.Anderson), Berisha, Jony; Adekanye, Immobile (28′ st Minala) (Guerrieri, Strakosha, Casasola, Silva, Vavro, Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic). All.: Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi (28′ st Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea (9′ st Boultam), Arini, Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi (Volpe, Bia, Bignami, Migliore, Ravanelli, Girelli, Gustafson, Valzania, Ceravolo). All.: Rastelli.

Arbitro: Maggioni di Lecco 5.

Reti: nel pt 10′ Patric, 26′ Parolo; nel st 13′ Immobile (rig.), 44′ Bastos.

Angoli: 4 a 4.

Recupero: 4′ e 0′.

Ammoniti: Luiz Felipe, Castagnetti e Deli per gioco falloso.

Spettatori: 4.000 circa.