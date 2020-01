Higuain-Dybala, doppia firma sul primo tempo

– La Juventus vola ai quarti di finale di coppa Italia. Tutto facile per i campioni d’Italia che battono l’Udinese con un netto 4-0 all’Allianz Stadium e ora attendono la vincente della sfida tra la Roma e il Parma. Troppi i cambi di formazione per Gotti che pensa alla partita col Milan di domenica prossima, ben nove con Fofana, Okaka e De Paul, per citarne alcuni, in panchina. Non ha lo stesso problema Sarri che pur cambiando otto unità rispetto all’ultima gara di campionato (conferme solo per Alex Sandro, Rabiot e Dybala) torna a casa più che soddisfatto.

Gara senza storia allo Stadium con gli uomini di Maurizio Sarri che dominano letteralmente l’avversario. Udinese con poche idee e che fatica non poco a superare il proprio centrocampo. Attivissimo Higuain nei primi minuti. Il Pipita prima scalda i guanti a Nicolas con una conclusione centrale da fuori, poi si mette in mostra con una sforbiciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo col pallone che termina alto sopra la traversa. E’ solo il preludio al gol che arriva al quarto d’ora al termine di una bellissima azione tutta di prima tra Higuain e Dybala con l’ex Milan che a tu per tu col portiere non sbaglia. Poco dopo c’è gloria anche per la Joya: Nicolas atterra Bernardeschi in area, dagli undici metri l’argentino non sbaglia. Nel finale di tempo gran destro di Bentancur da fuori e palla che si stampa sul palo.

C’è gloria anche per Douglas Costa

Nella ripresa la Juve riparte da dove aveva chiuso il primo tempo, con aggressività e convinzione. E dopo 9′ trova il gol con Higuain, ma Aureliano dopo il consulto col Var annulla per fuorigioco. Il tris è solo rimandato, perché 4′ più tardi il Pipita appoggia dentro l’area di destra per Dybala che lascia partire uno splendido tiro a giro che non lascia scampo a Nicolas. Passano pochi minuti e Nuytinck tocca il pallone con la mano in area, questa volta sul dischetto va Douglas Costa e la Juve archivia definitivamente il match: 4-0 dopo un’ora di gioco. Sopra di quattro gol, i bianconeri continuano a premere sull’acceleratore spinti dall’entusiasmo dello Stadium. Higuain cerca ancora gloria al 73′, ma Nicolas respinge con i pugni. 60″ più tardi Sarri concede la standing ovation alla Joya, al suo posto, dopo 1032 giorni d’assenza, torna in campo Marko Pjaca. Al 79′ l’ultima emozione del match con Rugani che di testa colpisce il palo esterno sugli sviluppi di una punizione battuta da Bernardeschi. Poi Sarri si siede definitivamente in panchina e la Juve abbassa i ritmi pensando al campionato.

JUVENTUS-UDINESE 4-0 (2-0)

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot (26′ st Ramsey); Douglas Costa (18′ st Cuadrado); Higuain, Dybala (30′ st Pjaca). A disp: Szczesny; Pinsoglio, Bonucci, Matuidi, Emre Can, Pjanic. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Walace (31′ st Fofana), Jajalo, Barak, Sema (17′ st Stryger-Larsen); Teodorczyk (1′ st Lasagna), Nestorovski. A disp: Becao, De Paul, Mandragora, Musso, Okaka, Perisan, Troost-Ekong. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

MARCATORI: 16′ pt Higuain (J), 26′ pt Dybala (J, su rig.), 12′ st Dybala (J), 16′ st Douglas Costa (J, su rig.)

NOTE: Ammoniti: Nuytinck (U). Recupero: 2′ pt, 0′ st.