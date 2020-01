Alla vigilia della sfida contro la Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato la stampa per presentare la sfida dell’Allianz Stadium.

Sarri, che partita si aspetta?

“La Roma in trasferta ha numeri migliori che in casa, segna gli stessi gol ma subisce la metà. Sarà una partita difficile contro una squadra di ottimo livello”.

Possibile vedere il tridente?

“Penso di sì, alla fine l’importante in campo è essere equilibrati e avere ordine. Gli interpreti possono cambiare o restare gli stessi, ma anche con diversi giocatori offensivi dobbiamo rimanere equilibrati”.

Come stanno Cuadrado e Alex Sandro?

“Cuadrado non ha più la febbre, ma ieri si è allenato in palestra per evitare colpi di freddo. Alex Sandro non ha niente di grave”.

Farà delle scelte anche in funzione della partita successiva, visto il calendario che vi attende?

“Si possono fare valutazioni di questo tipo per un giocatore, ma l’imprevedibilità delle partite non può portarti alla programmazione su una partita intera. Da giovedì, naturalmente, la partita più importante sarà quella con il Napoli, ma oggi pensiamo alla Roma”.

Ronaldo ci sarà? E’ preoccupato che stia andando così bene in questo momento della stagione, in anticipo rispetto al solito?

“Io spero che il bene sia come il male, non ci sia mai fine. Per la sua presenza valuteremo domani, se sta bene credo che possa fare le tre partite in una settimana. In questo momento penso di sì, ma devo capire se è pronto”.

Cosa cambierebbe rispetto alla partita di campionato per non soffrire?

“Pensare di non soffrire con la Roma vuol dire aver perso di vista la realtà. Mi ricordo che la Roma ha fatto soffrire anche il Barcellona”.

Mancherà Dzeko, sostituito da Kalinic. Quanto cambia?

“Dzeko è un giocatore difficile da sostituire. Kalinic può aver avuto momenti di difficoltà ma è un giocatore che ha numeri importantissimi, un giocatore completo. Ma quando un giocatore è forte, nella partita singola merita sempre considerazione”.

Rabiot come sta?

“Nell’ultima partita ha preso un paio di colpi. Vediamo se sarà in condizione di giocare, per ora sta dimostrando di poter andar in campo e recuperare tra un partita e l’altra”.

Quanto è importante Danilo?

“Lui è un giocatore affidabile, difficilmente sbaglia la partita. Estremamente affidabile, buon livello caratteriale e di personalità. Una figura importante anche nello spogliatoio”.

Come sta Higuain dopo un po’ di partite in panchina?

“L’ho visto bene, in allenamento ieri era particolarmente vivo. Sta facendo una stagione di ottimo livello. Forse frequenta meno l’area di rigore, ma ha una capacità di giocare con la squadra che prima non aveva”.

Emre Can e Bernardeschi, li considera a livello degli altri o aspetta che chiuda il mercato?

“Non mi risulta e non mi interessa. Se la società non mi dice niente, fanno parte della rosa e li utilizzo. Sono aspetti che non mi interessano”.

Le condizioni di Douglas Costa?

“Non è al massimo ma fortunatamente sta bene. Con lui è sempre difficile stabilire quantità e qualità degli allenaernti. E’ a rischio muscolare, quindi abbiamo scelto di alleggerire i carichi, per salvaguardarlo da eventuali infortuni. L’aspetto positivo è che sta trovando continuità in allenamento ma non è ancora al massimo della condizione”.