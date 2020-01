Sarri lascia de Ligt e Dybala a riposo

– La Juve si conferma bestia nera della Roma. Batte (3-1) i giallorossi per la decima volta consecutiva allo Stadium e vola in semifinale di Coppa Italia dove incontrerà una tra Milan e Torino. E’ stato un quarto di finale con poca storia. La resistenza della squadra di Fonseca, di fatto, è durata 25′. Poi, una volta incassato il gol dell’1-0 da Ronaldo si è quasi rassegnata al destino, puntualmente avverso quando si tratta di incontrare i bianconeri nel proprio fortino. Se in campionato la Roma aveva pagato cari i primi 10′, stavolta sono stati gli ultimi 10′ del primo tempo a fare la differenza. La Juve ha messo le mani sul match e nella ripresa, al di là di un paio di sbandate, ha amministrato con la consueta sicurezza.

Sarri per l’occasione ha deciso di tornare al 4-3-3 togliendo Ramsey. Ha dato una maglia da titolari in attacco a Douglas Costa e a Higuain, escludendo Dybala. Poi ha rilanciato Buffon, Danilo, Rugani e Bentancur, lasciando a riposo Szczesny, Cuadrado, de Ligt, e Matuidi, e ha confermato a sinistra il ristabilito Alex Sandro. Sul fronte opposto Fonseca, privo dello squalificato Dzeko, ha riproposto, giocoforza, Kalinic nel ruolo di centravanti. Quindi, rispetto alla gara con il Genoa, ha restituito il posto sulle fasce a Florenzi e Kolarov preferendo Cristante a Veretout in mediana.

Ronaldo in gol alla prima occasione

La Roma è partita bene: ha tenuto corte le linee e ha anche creato un mezzo spavento a Buffon al 19′: un sinistro da fuori di Florenzi ha trovato sulla traiettoria la deviazione volante con una gamba di Kluivert che ha spiazzato il portiere bianconero ma non ha trovato lo specchio, terminando 3 mt oltre la traversa. La Juve ha faticato a trovare le misure ma alla prima occasione (25′) è passata: Higuain ha lanciato sulla sinistra Ronaldo che ha approfittato di un Florenzi in ritardo per infilare Lopez con un preciso sinistro in diagonale.

Bentancur e Bonucci arrotondano il punteggio

La Roma si è sciolta e ha incassato altre due reti prima dell’intervallo: al 38′ Douglas Costa ha smarcato in area Bentancur che ha saltato in dribbling Mancini e prima dell’arrivo in chiusura di Diawara e Cristante ha calciato di punta mandando il pallone a baciare il palo alla destra di Lopez e poi in rete. La Juve ha insistito e in pieno recupero ha triplicato, sugli sviluppi di un angolo: Douglas Costa dalla trequarti destra ha pennellato un pallone sulla testa di Bonucci che, solo in area, ha comodamente insaccato da pochi passi.

Under interrompe il digiuno giallorosso allo Stadium

Perso per perso, la Roma è tornata gettando in campo almeno un pizzico d’orgoglio. Si è riversata in avanti e ne ha guadagnato lo spettacolo. I giallorossi hanno colpito subito un palo con Kalinic, che non ha approfittato di una corta respinta di Buffon su un diagonale di Pellegrini, la Juve ha risposto centrando in pieno l’incrocio con un bel colpo di testa di Higuain. I giallorossi hanno insistito e, al 50′, si sono almeno tolti la soddisfazione di tornare a segnare un gol allo Stadium dopo 456′ con un bel sinistro da fuori di Under che ha picchiato sulla parte inferiore della traversa ed è entrato in porta complice la decisiva deviazione con il dorso della mano di Buffon, vanamente proteso in tuffo.

Florenzi manca il 3-2, Higuain fallisce il poker

La Roma ha provato a crederci ma le ultime speranze sono svanite quando Florenzi, spostato alto a sinistra con l’ingresso di Santon per Kluivert, ha scaricato addosso a Buffon un sinistro in diagonale da buona posizione. La Juve ha capito di non poter scherzare, è tornata padrona del campo ma ha fallito il poker con Higuain, smarcato davanti alla porta, e Ronaldo. Nel finale, in cui Sarri è tornato al 4-3-1-2 con l’ingresso di Ramsey e in cui la Roma è stata costretta a rinunciare a Diawara, uscito per un problema al ginocchio, gli ospiti hanno provato a ridurre ulteriormente le distanze ma hanno fallito in pieno recupero per due volte con Kolarov l’occasione di raddoppiare. La Juve resta così in piena corsa per il terzo obiettivo stagionale. La Roma farà bene a cancellare immediatamente la delusione: domenica nel derby sarà vietato fallire ancora.

JUVENTUS-ROMA 3-1 (3-0)

Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo (41′ pt Cuadrado), Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot (31′ st Matuidi), Douglas Costa (22′ st Ramsey), Higuain, Ronaldo. (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 4 De Ligt, 10 Dybala, 20 Pjaca, 23 Emre Can, 33 Bernardeschi, 41 Coccolo). All.: Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi (23′ st Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara (31′ st Bruno Peres), Cristante, Under, Pellegrini, Kluivert (1′ st Santon), Kalinic. (45 Cardinali, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 20 Fazio, 37 Spinazzola, 64 Estrella). All.: Fonseca.

Arbitro: Rocchi.

Reti: nel pt 26′ Ronaldo, 38′ Bentancur, 47′ Bonucci; nel st 5′ Buffon (autorete).

Angoli: 5-2 per la Juventus.

Recupero: 3′ e 4′.

Ammoniti: Cristante, Higuain, Matuidi per gioco scorretto.

Spettatori: 40.791, per un incasso di 816.895,50 euro.