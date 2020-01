Ko tecnico dopo 23”

Una goleada, un monologo, una squadra sola al comando. Scegliete voi la giusta definizione di una qualificazione ai quarti di finale, per l’Inter sul Cagliari, più facile di quanto ci si potesse immaginare. All’inizio è un rincorrersi di numeri. C’è Conte che non ha mai alzato da allenatore una coppa Italia e un Cagliari sempre sconfitto in questa competizione dalla Beneamata. Un Cagliari ko per 4 volte di fila in campionato dopo il suo prorompente avvio. Tante congiunzioni astrali negative, alla fine però l’Inter dilaga, stringendosi attorno al suo gigante buono, il suo uomo simbolo, quello che più di ogni altro incarna quest’anno lo spirito nerazzurro. Romelu Lukaku. Il belga fa doppietta, non conosce sosta, da lavoratore instancabile guida alla goleada la sua squadra. Come un vero leader di squadra.

Già il primo tempo è un monologo. Anche perché per il Cagliari il piano diventa salita dopo solamente 23” quando Oliva tocca sciaguratamente all’indietro per Olsen, di fatto offrendo a Lukaku la palla gol più comoda. Il gigante buono controlla e fa secco il portiere con un diagonale basso e imprendibile. Il gol ha l’effetto di un gancio al mento. Il Cagliari è al tappeto, si rialza, ma rimane in balia dell’avversario per tutti i round della prima parte. La pressione alta dell’Inter è costante, Dimarco sulla sinistra è un sostegno fisico e continuo all’eleganza di Borja Valero e alla tessitura razionale di Brozovic. Barella sostiene la coppia d’attacco che ha in Sanchez un elemento in chiara condizione. Un colpo di tacco del cileno fa scattare l’applauso, Lukaku raddoppia su cross teso e fiondato di Barella, ma è millimetricamente in fuorigioco. Il Cagliari è una navicella senza albero maestro, in balia del mare.

Romelu incontenibile

Un cavallo scosso. Neppure il secondo sullo del centravanti belga, annullato per pochissimi cm. Scuote gli isolani, ombra della squadra di temperamento e di grinta in cui ogni sardo che si rispetti si riconosce. Non riparte mai, il clan di un Maran innervosito e rassegnato. Ancor di più quando ancora su un cross da destra, ciccato da Lukaku, Borja Valero è nella posizione giusta per segnare un 2 a 0 stavolta regolare. Handanovic non deve mai intervenire. Chiffi non infierisce sugli isolani quando Lykogiannis tocca col braccio allargato un traversone di Lazaro, spostato a destra nell’occasione.

Ma i primi 45′ sono di fatto un vero monologo, come già detto. Con un Cagliari che fa da spettatore non pagante. Qualcosa si è rotto nel meccanismo splendido degli isolani, anche se la formazione partente è larghissimamente diversa da quella tipo. C’è chi sussurra al Casteddu che il Cagliari non si sia ancora ripreso dalla rocambolesca sconfitta di campionato patita con la Lazio…

Rog prova a scuotere il Cagliari, ma…

La ripresa si apre con Rog al posto di Nandez. Il Cagliari ne ha giovamento dinamico, ma l’Inter continua a dettare le giocate con un Borja Valero in grande spolvero. Quattro minuti e arriva un altro punto esclamativo, il secondo centro di Lukaku che, assente lo specialista Lautaro, decide di essere lui a firmare i blitz. Cross di Barella telecomandato, difesa immobile mentre il belga prende benissimo il tempo, stacca inarcandosi e infilando sotto la traversa. Tutto molto bello, diceva Pizzul.

Illusione Oliva

Non per i sardi, però, irriconoscibili. Certo l’effetto Rog si fa sentire e Nainngolan al 68′ offre un colpo del suo repertorio, stop e tiro in corsa immediato e letale: Handanovic viene salvato dal palo. Conte si sbraccia, l’Inter rifiata, per un’ora ha pressato forsennatamente. Al 73′ così il Cagliari va a segno: Cerri – solo per un attimo lasciato libero da Ranocchia, di tacco invita al tiro Oliva, l’uruguagio firma il gol del 3 a 1. Partita riaperta? Nossignore.

Ranocchia la chiude

Conte ha bisogno di nuove forze e Biraghi rileva l’acciaccato Dimarco (buona prova del ragazzo fatto in casa). Maran risponde con Joao Pedro e Birsa per provare a forzare il blocco. Ma all’81’ Ranocchia, specialista di gol di coppa, stacca bene su traversone di Biraghi, ancora difesa sarda da belle statuine e pallone infilato sul palo opposto. C’è pure il tempo di vedere un colpo di tacco di Esposito sotto misura per liberare Sensi che chiama al tiro Barella. Blocca Olsen. E’ l’ultimo guizzo di un match a senso unico. Nei quarti l’Inter aspetta la vincente di Fiorentina-Atalanta.



Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Borja Valero, Brozovic (25′ st Sensi), Dimarco (33′ st Biraghi); Sanchez (24′ st Esposito), Lukaku.All.: Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Oliva, Nandez (35′ st Birsa), Ionita (35′ st Joao Pedro), Nainggolan, Castro (1’st Rog); Cerri. All.: Maran.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Reti: nel pt 1′ Lukaku, 22′ Borja Valero; nel st 4′ Lukaku, 28′ Oliva, 36′ Ranocchia.

Note: Angoli: 5 a 2 per l’Inter. Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: Lykogiannis, Godin e Sensi.