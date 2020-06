Mercoledì 17 giugno, all’Olimpico di Roma, si assegna il primo trofeo della stagione 2019-2020. In attesa che riparta anche il campionato, sarà la Coppa Italia, per una sera, a prendersi la scena, e non con una partita qualunque. Napoli e Juventus, infatti, si ritroveranno di fronte per la seconda volta da avversari nella finale secca: la prima volta fu otto anni, il 20 maggio 2012, quando il rigore di Cavani e il destro di Hamsik assegnarono al Napoli la terza coccarda tricolore (la quarta sarebbe arrivata due anni dopo, con il 3-1 alla Fiorentina). La Juve, che insegue il quattordicesimo sigillo, giocherà invece la ventesima finale della sua storia.

Fonte