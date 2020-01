West Ham eliminato, Newcastle va al replay

– Sarà costretto a ripetere il match di 4° turno di FA Cup il Tottenham, bloccato sull’1-1 sul terreno del Southampton. Gli “Spurs” pensavano probabilmente di aver sbrigato la pratica dopo essere andati in vantaggio al 58′ con Son Heung-min, ma hanno pagato ancora una volta la scarsa solidità difensiva venendo ripresi a tre minuti dal 90′ dai padroni di casa, in gol con Boufal. Josè Mourinho non ha portato neanche in panchina il centrocampista danese Christian Eriksen, prossimo a vestire la maglia dell’Inter. “Non voglio dire nulla. Voglio solo dire che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi il 25 di gennaio, non è carino. E questa non è colpa del Tottenham – il commento dopo la partita dello Special One sulla partenza del giocatore, lunedì atteso a Milano per le visite mediche – L’unica cosa che posso dire è che Eriksen, fin dal momento in cui sono arrivato, si è comportato in un modo molto molto professionale con me e con la squadra. Il Tottenham è l’ultima da biasimare per questa situazione, ma trovarcisi al 25 di gennaio non è bello”.

Eliminato invece il West Ham, sconfitto a domicilio per 1-0 dal West Bromwich Albion, squadra al comando in Championship, l’equivalente della nostra Serie B. Gli ospiti sono andati in vantaggio dopo 9′ minuti con Townsend, mantenendo il risultato sino alla fine della gara nonostante l’espulsione del difensore Ajavi a una ventina di minuti dal termine. Non ha brillato neppure un altro club di Premier League come il Newcastle, incapace di sbloccare il risultato contro l’Oxford (terza serie). Si è chiusa a reti inviolate pure fra Coventry e Birmingham, così come sarà replay anche fra Reading e Cardiff City (1-1).

Avanzano Sheffield, Leicester e Norwich

Rispettano il rango invece lo Sheffield, che passa per 2-0 sul campo del Milwall (club Championship) grazie ai gol di Besic e Norwood, e il Leicester, vittorioso di misura sul terreno del Brentford: alla formazione di Rodgers è bastato un gol di Iheanacho per superare il turno. Vittoria e qualificazione anche per il Norwich, che nell’unico testa a testa della giornata fra due squadre del massimo campionato si è imposto per 2-1 sul campo del Burnley, e per il Portsmouth, che ha battuto 4-2 in casa il Barnsley.

Risultati 4° turno (in maiuscole le squadre qualificate)

Queens Park Rangers – SHEFFIELD WEDNESDAY 1-2

Northampton Town – Derby County 0-0

Brentford – LEICESTER 0-1

Reading – Cardiff City 1-1

West Ham – WEST BROMWICH 0-1

Burnley – NORWICH CITY 1-2

Coventry – Birmingham City 0-0

Millwall – SHEFFIELD UNITED 0-2

Newcastle – Oxford 0-0

PORTSMOUTH – Barnsley 4-2

Southampton – Tottenham 1-1

Hull City – Chelsea ore 18.30

DOMENICA

Manchester City – Fulham ore 14

Tranmere – Manchester United ore 16

Shrewsbury – Liverpool ore 18

LUNEDI’

Bournemouth – Arsenal ore 21