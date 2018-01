Guardiola

– Cambiano le competizioni, ma continua a volare il Manchester City. Nel terzo turno di FA Cup la squadra di Pep Guardiola, che sta dominando la Premier League, ha sconfitto per 4-1 il Burnley staccando il pass per i sedicesimi: dopo il vantaggio degli ospiti siglato da Barnes al 25′ sfruttando un errore difensivo dei Citizens, nella ripresa ci pensa il Kun Aguero a mettere le cose a posto segnando una doppietta in tre minuti sugli assist di Gundogan, poi sono Sane e Bernardo Silva a fissare il risultato sul definitivo 4-1. Il match ha visto anche l’alterco trae Sean Dyche, allenatore del Burnley, furioso dopo il gol del pareggio propiziato da una punizione a suo dire (anche dai suoi giocatori) battuta troppo rapidamente.

CHELSEA COSTRETTO AL REPLAY, COME LEICESTER E SWANSEA – Il Chelsea di Antonio Conte è invece costretto ad attendere il replay per sperare di superare il terzo turno in Coppa. I campioni d’Inghilterra, nonostante la presenza in formazione di Cahill, Bakayoko, Drinkwater, Willian e Pedro, non vanno infatti oltre lo 0-0 in casa del Norwich, club che milita in Championship, il campionato inglese di Serie B britannico. Stessa sorte (ripetizione della gara) anche per il Leicester, bloccato sul nulla di fatto sul terreno del Fleetwood (terza divisione), ex club di Jamie Vardy, Bournemouth, stoppato sullo 0-0 sul campo del Wigan (terza divisione), e e Swansea, che ha impattato 2-2 con il Wolverhampton, capolista in Premiership.

ELIMINATO LO STOKE: SALTA LA PANCHINA DI HUGHES – Peggio ancora è andata allo Stoke City, che all’ingresso nella competizione perde 2-1 in casa del Coventry (quarta divisione): un ko che ha segnato la fine della presenza di Mark Hughes alla guida dei Potters, già alla deriva anche in campionato. Avanti invece grazie ai successi su formazioni di categoria inferiore West Bromwich (2-0 in casa dell’Exeter), Southampton (1-0 sul campo del Fulham), Watford (3-0 al Bristol) e Newcastle, che hanno raggiunto ai sedicesimi Liverpool e Manchester United, vincenti venerdì rispettivamente contro Everton e Derby. Il terzo turno si completa con i tre incontri in programma domenica e con la sfida in calendario lunedì sera fra Brighton e Crystal Palace.

RISULTATI 3° TURNO FA CUP (in maiuscolo le qualificate, replay in caso di pareggio):

Fleetwood Town – Leicester City 0-0

MIDDLESBROUGH – Sunderland 2-0

Bournemouth – Wigan 2-2

Aston Villa – PETERBOROUGH 1-3

BIRMINGHAM – Burton 1-0

Blackburn – HULL CITY 0-1

Bolton – HUDDERSFIELD 1-2

COVENTRY CITY – Stoke City 2-1

Exeter – WEST BROMWICH 0-2

Fulham – SOUTHAMPTON 0-1

MANCHESTER CITY – Burnley 4-1

NEWCASTLE – Luton Town 3-1

WATFORD – Bristol City 3-0

Wolverhampton – Swansea 0-0

Norwich City – Chelsea 0-0

LIVERPOOL – Everton 2-1

MANCHESTER UTD – Derby County 2-0;

domenica: Shrewsbury – West Ham ore 15,

Tottenham – Wimbledon ore 16,

Nottingham F. – Arsenal ore 17;

lunedì: Brighton – Crystal Palace ore 21.