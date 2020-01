– Un gol di Pablo Sarabia, arrivato solo all’80’, permette al Paris Saint Germain di volare agli ottavi di finale di coppa di Francia. Sul campo del Lorient, formazione del campionato di serie B, i parigini con Thiago Silva, Draxler, Di Maria e Icardi in campo, e con Mbappè e Neymar in panchina, fanno una fatica pazzesca per avere la meglio sui padroni di casa per 1-0, ma nel finale un colpo di testa dello spagnolo ha permesso agli uomini di Tuchel di togliersi ogni imbarazzo. Nelle altre gare nessuna sorpresa. Il Rennes ha sconfitto per 2-0 l’Athletico di Marsiglia (squadra di quarta divisione). Per la squadra rossonera gol di Traore’ e Raphinha. Passano al turno successivo anche Dijon e Montpellier, che hanno sconfitto entrambe per 5-0 Nimes e Caen. Si qualifica anche l’Angers, che vince per 4-1 sul campo del Rouen (club di quarta divisione).