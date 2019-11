Barazzutti: “Ricarichiamo le pile per gli USA”

Il Canada vince ancora, si qualifica e complica i piani dell’Italia. Mercoledì agli azzurri di Barazzutti servirà battere 3-0 gli Stati Uniti con il maggiore scarto possibile per sperare di essere una delle due migliori seconde che passano ai quarti di finale. Dopo aver battuto l’Italia, il Canada si è ripetuto contro gli Stati Uniti, conquistando la qualificazione. Nel singolare, due vittorie senza concedere set agli avversari per Pospisil, che ha battuto Opelka 7-6 7-6, e Shapovalov, che ha sconfitto Fritz 7-6 6-3.

“E’ importante aver vinto il doppio, perché ci fa rimanere in lizza per la qualificazione. Peccato per come si sono conclusi i due singolari, equilibrati e duri, che sono andati ai nostri avversari. Berrettini ha lottato per tre ore, cedendo veramente per pochissimo. Questo risultato sicuramente ci va un po’ stretto, ma giochiamo su un campo duro, contro avversari che servono bene, per cui la partita si gioca solo su un paio di punti. Così va il tennis e bisogna accettarlo. Sotto 2-0 non era facile giocare bene il doppio, i ragazzi ci sono riusciti e quindi ora ricaricheremo le batterie per poi dare il massimo mercoledì contro gli Stati Uniti”.