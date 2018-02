AFP PHOTO / JUAN MABROMATA

Fabio Fognini ha sconfitto Yuichi Sugita in un match durato 4 ore e 8 minuti, portando l’Italia ai quarti di finale di Coppa Davis per la quarta volta in cinque anni. L’azzurro, nel singolare di apertura della terza giornata con il Giappone valido per il primo turno del World Group 2018, in corso alla Takaya Arena di Morioka, si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-1, 3-6, 7-6 (8-6), 7-5.