Prima giornata di Coppa Davis negativa per i colori azzurri. Il Canada è in vantaggio per 2-0 sugli azzurri dopo i primi due singolari dell’incontro valido per il gruppo F di Coppa Davis. Alla ‘Caja Magica’ di Madrid dopo il ko di Fabio Fognini, numero 12 del mondo, che ha ceduto a Vasek Pospisil, numero 150 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-5 in un’ora e 48 minuti, è arrivata la sconfitta del numero uno azzurro, Matteo Berrettini, numero 8 del mondo, in una gara tiratissima con Denis Shapovalov con il punteggio 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 7-6 (7-5) per il canadese in due ore e 51 minuti.

