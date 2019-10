– Come ormai da tradizione, Buenos Aires si prepara al peggio per la sfida tra Boca Juniors e River Plate. Città blindata per la semifinale di ritorno di Copa Libertadores, almeno teoricamente rivincita della finale dello scorso anno, anche se in realtà il River parte nettamente avvantaggiato dopo il 2-0 dell’andata. Pronti più di 2300 agenti da dislocare nelle zone calde, rigorosamente in tenuta antisommossa, e altri 50 poliziotti in moto per fare da scorta al bus del River nei 16 chilometri tra il Monumental e la Bombonera. Si gioca nella notte italiana tra martedì e mercoledì e la tensione è altissima, con la convinzione che i tifosi del Boca possano “vendicarsi” degli incidenti dello scorso anno.

Padroni di casa con il dubbio Tevez: l’ex Juventus sta cercando di recuperare a ogni costo e ha dichiarato di essere intento a pensare a “come poter fare male al River”. Sarà nei convocati anche Daniele De Rossi, che è tornato ad allenarsi con i compagni. Difficile un impiego da titolare Non dovrebbero esserci invece grandi novità nel River: Marcelo Gallardo punta a schierare lo stesso undici che ha dominato la sfida del Monumental.