Uscire dall’isolamento

‘CONVIVERE con Covid-19″, è la proposta scientifica per riaprire l’Italia, gestendo in modo sicuro la transizione da pandemia a endemia. Un documento firmato da numerosi esperti per fissare i paletti secondo loro necessari per la ripartenza del Paese. Una proposta in 5 punti firmata da Roberto Burioni, Filippo Anelli (Fnomceo), Arnaldo Caruso (Siv), Andrea Cossarizza (Icas), Giuliano Grignaschi (Research for life), Giovanni Leoni (Fnomceo), Pier Luigi Lopalco (Patto trasversale per la scienza), Alberto Oliveti (Enpam), Guido Poli (Universita’ San Raffaele), Silvestro Scotti (Fimmg), Marcello Tavio (Simit) e Guido Silvestri.

La grande epidemia italiana da Covid-19, spiegano, non dovrebbe comportarsi in modo molto dissimile da ogni altra conosciuta. Dovrebbe arrivare a un plateau sia come numero di nuovi casi, che come morti per giorno, e poi calare abbastanza rapidamente nel giro di alcune settimane. Nel momento in cui si registreranno finalmente questi importanti segnali andranno scelte le strategie sanitarie a medio-lungo termine, che devono essere messe in atto per limitare i danni da coronavirus. Anche perché l’isolamento non sembra essere sostenibile per più di alcune settimane. Secondo gli esperti usciremo dall’isolamento “non appena si osserveranno due-tre settimane di un trend stabile verso un numero molto basso di contagi e morti. Considerando il numero progressivamente crescente di persone infettate da Sars-CoV-2 nel mondo, quello di cui stiamo parlando e’ la transizione dalla fase ‘pandemica’ di Covid-19 a quella ‘endemica’.

I tre fattori chiave

Dal punto di vista scientifico, ci sono almeno tre fattori che possono contribuire allo scenario che prevede una prossima fine per la fase ‘acuta’ dell’epidemia. Il primo è l’isolamento individuale e il distanziamento sociale (oltre alle misure di igiene individuale). Il secondo fattore, tutto da valutare, è lo stabilirsi di immunita’ naturale verso Covid-19 in una parte importante della popolazione. Il terzo fattore, anch’esso da confermare, ma presumibilmente importante, e’ la stagionalità, che sappiamo valere per gli altri virus respiratori, compresi i coronavirus, che prediligono la stagione invernale. Dei tre, solo l’immunita’ naturale ci potra’ proteggere ma la suas efficacia e durata non e’ ancora nota e dovra’ essere monitorata nel tempo.

Campionare la popolazione

“Per cui, al momento, e non essendo disponibile un vaccino almeno parzialmente efficace contro Sars-CoV-2, l’unico modo per valutare come questi fattori hanno agito nel ridurre il numero dei contagi (e la conseguente mortalita’) e’ quello di campionare in modo statisticamente rilevante la popolazione generale nelle varie aree geografiche del Paese, per valutare sia lo stato dell’infezione attiva, tramite tamponi diagnostici (che ricercano il virus nella saliva), che lo stato di immunita’ della popolazione, tramite analisi sierologiche grazie a test validati per la presenza di anticorpi specifici’. “Se, come prevedibile – continuano gli esperti – il livello di immunita’ specifica nella popolazione risultera’ basso, l’unica strategia per ‘riaprire’ l’Italia sara’ monitorare a intervalli regolari il possibile ritorno del virus per poter ‘giocare di anticipo’ e prevedere un piano d’azione scalabile finalizzato, per esempio di rapido ripristino delle misure di isolamento individuale e di distanziamento sociale laddove vi sia il forte rischio di un focolaio epidemico, come osservato nella presente epidemia a Codogno. Se invece l’immunita’ acquisita spontaneamente a conseguenza della presente epidemia si mostrera’ sufficientemente alta, il monitoraggio dovra’ focalizzarsi nel valutare le caratteristiche generali di quest’immunita’ nel tempo, prevedendo d’includere il monitoraggio virologico mediante tamponi diagnostici mirati, soprattutto se la presenza di una risposta immunitaria specifica desse segni di attenuazione o d’inefficacia’.

Una struttura di monitoraggio

Per tornare gradualmente alla nostra vita di sempre, gli esperti propongono una struttura di monitoraggio e risposta flessibile, Mrf, dell’infezione da Sars-CoV-2 e della malattia che ne consegue (Covid-19) e, possibilmente, in futuro, di altre epidemie. Dovrà essere coordinata da Protezione Civile (Pc) e ministero della Salute (MinSan), con il supporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanita’ (Iss). Dovra’ avere le seguenti caratteristiche: 1) Capacita’ e risorse per poter eseguire un altissimo numero di test (almeno nell’ordine di molte migliaia alla settimana) sia virologici che sierologici nella popolazione generale asintomatica, con rapidissime procedure di autorizzazione da parte del governo e dai singoli governi regionali, da utilizzare in caso di segnale di attivazione di nuovi focolai epidemici. 2) Sorveglianza centrale potenziata presso l’Iss, che sia responsabile sia dell’analisi dei dati in tempo ‘quasi-reale’, che della loro presentazione da parte del ministero della Salute, a frequenza regolare direttamente al Governo, al Parlamento e agli organismi sanitari sovranazionali. 3) Rafforzamento della capacita’ regionale di sorveglianza epidemiologica, sotto forma di centri periferici di monitoraggio a diffusione capillare sul territorio e con messa a punto di sistemi di ‘epidemic intelligence’, che rilevino precocemente ogni segnale di accensione di focolai epidemici. 4) Mandato legale di proporre in modo tempestivo e vincolante provvedimenti flessibili in risposta a segnali di ritorno del virus, tra cui forme di isolamento sociale (sospensione di attivita’, eventi sportivi, scuole..); gestione di infetti e contatti (anche attraverso l’uso di appropriate tecnologie come smart phones, apps, etc come gia’ sperimentato a Singapore ed in Corea), potenziamento di specifiche strutture sanitarie. 5) Condivisione della strategia comunicativa con l’Ordine dei Giornalisti e i maggiori quotidiani a tiratura nazionale, nonche’ le principali testate radio-televisive pubbliche e private per evitare i danni potenziali sia dell’allarmismo esagerato.

In attesa del vaccino

I tecnici ricordano di essere consapevoli che il progetto “rappresenti un investimento significativo di risorse”. “Il rafforzamento del sistema sorveglianza-risposta a livello sanitario dovra’ essere accompagnato da un piano complessivo di limitazione del rischio di attivazione di focolai epidemici nei luoghi di lavoro e nel sistema educativo scolastico”, concludono. Un percorso, dal punto di vista epidemiologico e virologico, per il ritorno alla normalita’ durante il “forzato periodo di convivenza con il coronavirus che – speriamo – sara’ quanto prima interrotto dall’arrivo di un vaccino”.