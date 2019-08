Giornata da bollino rosso oggi sulle autostrade italiane per i rientri dalle ferie. Viabilità Italia è riunita per monitorare il flusso dei veicoli e per garantire la tempestiva gestione di eventuali situazioni di criticità. Il traffico è sostenuto in entrata verso le grandi città del Nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti più significativi sull’A22 e sulla A23 verso Sud. Dalle 8 è attivo il divieto di circolazione dei veicoli commerciali di massa superiore a 7,5 tonnellate che terminerà alle 16: saranno in circolazione solo quelli debitamente autorizzati o che fruiscono di particolari deroghe.

Fonte