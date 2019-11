“Il Cnel oggi ha troppi contratti collettivi di lavoro, dieci anni fa questo problema non c’era, ma il mondo è cambiato e qualcuno fa il furbo. Noi stiamo facendo una valutazione mettendo in coordinamento i contratti che abbiamo noi, con quelli di Anpal e Inps. Ed è emerso che ci sono contratti noti a tutti, e poi ci sono i contratti fantasma. Noi quindi abbiamo proposto al Parlamento di fare un codice unico di identificazione, una sorte di targa che toglie di mezzo un numero consistente degli 800 e oltre contratti presenti al Cnel”. Lo ha detto il presidente del Cnel, Tiziano Treu, intervenendo a ‘Forum Tutto Lavoro 2019‘ in corso a Roma.

