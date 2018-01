Contratti apprendistato in crescita del 21,3% in negli ultimi 12 mesi

I contratti di apprendistato registrano, negli ultimi dodici mesi, una crescita del 21,3% rispetto al 2016. Sono i dati resi noti durante l’incontro sul ‘sistema duale’, che si è svolto nei giorni scorsi a Firenze, organizzato da Forma – Associazione nazionale enti di formazione professionale, alla presenza del sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, il quale ha ricordato come, “anche alla luce di questo positivo incremento, è stato confermato nella recente legge di bilancio un impegno economico rilevante con 80 milioni annui messi a disposizione dal governo: l’obiettivo è sostenere l’impulso positivo che ha avuto un particolare incremento nel secondo semestre dell’anno appena concluso”.

Dopo la fase di avvio della sperimentazione del sistema duale in Italia si procede verso una stabilizzazione e, come ha sottolineato la presidente di Forma, Paola Vacchina, “con il nuovo sistema la formazione per i giovani è uscita dal cono d’ombra e comincia ad essere presente in regioni in cui storicamente non la si conosceva: chiediamo alle forze politiche di impegnarsi per portare avanti questo grande progetto per il Paese nella prossima legislatura”.

Da parte sua, Cristina Grieco, coordinatrice della commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana, ha sottolineato che "il sistema duale è una straordinaria opportunità per i nostri giovani". "La Regione Toscana ha creduto fin da subito in questo sistema, avviando numerosi progetti di collaborazione e intese volte proprio a implementare il raccordo tra formazione e mondo delle imprese e delle professioni. Dal prossimo anno scolastico partiranno per la prima volta nella nostra regione 21 corsi per il conseguimento della qualifica professionale e gli alunni in uscita dalle scuole medie potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche in questo canale", ha annunciato.