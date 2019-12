Sembra studiata per evitare pericolose dimenticanze la nuova pillola contraccettiva da prendere solo una volta al mese allo studio negli Usa. Un team guidato dagli investigatori del Brigham and Women’s Hospital e del Mit di Boston sta infatti progettando il nuovo farmaco, proprio per migliorare l’aderenza alla terapia e ridurre il rischio di gravidanze indesiderate. Basandosi su ricerche precedenti, mirate allo sviluppo di pillole a lento rilascio per diverse patologie, il team spiega su ‘Science Translational Medicine’ di aver sperimentato per la prima volta con successo la pillola da prendere ‘una volta al mese’ in modelli preclinici.

