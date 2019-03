“Non stancatevi di ricordarlo e raccontarlo”. Così i genitori di Davide Astori, Anna e Renato, in una commovente lettera a un anno dalla sua morte. La missiva, affidata a Sky, è stata letta in diretta nel corso del programma Sky Calcio Show prima del fischio d’inizio di Atalanta-Fiorentina. “Un anno senza Davide non si può raccontare. Non esistono le parole, ma forse neanche servono, perché in fondo quello appena passato è stato un anno CON Davide, in un modo diverso e che non avremmo mai voluto scoprire, ma comunque insieme a nostro figlio”, scrivono i genitori dell’indimenticato capitano della Fiorentina.

Fonte