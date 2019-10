“Ho visto cose che non mi sono piaciute, in certi stadi succede così. Sulla casacca dell’arbitro c’è scritto ‘rispetto’. Ecco, dovrebbe essere reciproco. Io rispetto gli altri e chiedo di essere rispettato”. Antonio Conte mostra tutta la sua amarezza e la sua frustrazione dopo la sconfitta per 2-1 incassata dall’Inter sul campo del Barcellona. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky, si lamenta per la gestione arbitrale del match da parte del fischietto Skomina. E lo sfogo, prevedibilmente, non passa inosservato. Se il Twitter interista amplifica le lamentele dell’allenatore e recrimina per la direzione arbitrale, la ‘performance’ del tecnico non sfugge in particolare ai tifosi della Juve, che pungono l’ex beniamino e lo etichettano come ‘piangina’. Si sprecano foto e gif con lacrime e pianti plateali. Abbondano messaggi di chi individua lo “stile Inter. Piangere… Lamentarsi… Rigore… Alibi… Dispiace”. E ancora: “Se n’è fatta una leggenda su come soffra Conte quando perde”.

