“La rinascita di Genova si sta concretizzando”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Genova. Il premier ha parlato dell’impegno del governo “affichè la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre infrastrutture sia un imperativo categorico morale da perseguire con la massima determinazione” e ha sottolineato che “nel progetto è incorporato il ricordo delle vittime”. “Genova ci sta dando una grande lezione _ ha aggiunto _ ha ridato luce, speranza al paese intero. Continuiamo a portarla nel cuore. Io continuerò a tornare qui, ancora più determinato di prima, fino a quando il nuovo ponte non sarà restituito alla città e all’Italia intera. Fino a quando non avremo completato questa fase di rilancio e questo progetto di rinascita”. E a chi gli chiedeva notizie della revoca della concessione ha risposto: “E’ in corso il procedimento per la caducazione della concessione, all’esito del quale non faremo sconti ai privati e perseguiremo l’interesse pubblico”.

Sono iniziate questa mattina alle 10.11 al suono di una sirena le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6. Le operazioni sono cominciate alla presenza del premier, del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, del sindaco Bucci, del governatore Toti, dell’architetto Piano che ha donato il disegno del viadotto. Presenti anche Salini e Bono per il consorzio PerGenova (Salini-Impregilo e Fincantieri) che ricostruisce il ponte. E’ una struttura lunga 50 metri, costruita in acciaio e pesa 500 tonnellate e verrà issata a quasi 50 metri di altezza. E’ la prima di 19 campate che costituiranno il nuovo viadotto: 16 da 50 metri e 3 da 100 metri.

Genova, per il nuovo ponte via al varo con la sirena

“Non fatevi male. Lavorate in sicurezza”. E’ l’esortazione rivolta dall’architetto Renzo Piano alle maestranze impegnate nel varo in quota, a 50 metri d’altezza, del primo impalcato del nuovo viadotto di Genova. “Un esercito di operai e professionisti”, ha evidenziato l’archistar, per un’opera “acrobatica”. “Questo ponte non è solo il ricordo di una grande tragedia ma anche la certezza che quando stiamo tutti insieme diamo un segnale che noi, in Italia, riusciamo a fare le cose giuste nei tempi giusti”, ha commentato invece il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci. “E’ un ponte che riguarda il dna dei genovesi, che ha un impalcato forte come l’acciaio e che somiglia a una nave e per i genovesi andare per mare significa dare ricchezza alla nostra città”.