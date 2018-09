Conte a Ischia: Decreto la prossima settimana

(Fotogramma)

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato sull’isola d’Ischia per una visita alla ‘zona rossa’ nel comune di Casamicciola, quello maggiormente colpito dal terremoto del 21 agosto 2017 e dove si registrarono le due vittime del sisma.

“Sono qui per chiudere il cerchio. La settimana prossima andiamo in Consiglio dei ministri e porterò personalmente un decreto per le emergenze e su Ischia” ha detto il premier parlando con alcuni abitanti di Casamicciola. “Sono qui per alimentare la vostra speranza di tornare nelle vostre case e per darle concretezza” ha sottolineato il presidente del Consiglio che ha ascoltato i cittadini presenti per circa 10 minuti. “Vi darò la giusta attenzione che meritate – ha poi assicurato Conte – e mi scuso per i ritardi che si sono accumulati anche se non dipendono da questo governo”.

Conte, giunto sull’isola a bordo di un elicottero, è stato accolto al varco della zona rossa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal prefetto di Napoli, Carmela Pagano, dal questore di Napoli, Antonio De Iesu e dal comandante provinciale dei Carabinieri, Ubaldo Del Monaco.