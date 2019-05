PFAS, quando le mamme si incazzano. Il titolo scelto da Andrea Tomasi per la sua videoinchiesta è emblematico della rabbia e del senso di abbandono che si respira nelle province di Vicenza, Padova e Verona. E riprende l’urlo di battaglia del comitato delle

Oggi, i gestori delle acque pubbliche installano filtri speciali per cercare di bloccare queste sostanze. Ma la popolazione non ha più fiducia e nell’area rossa, epicentro del disastro, nessuno si fida più a bere, cucinare o lavarsi i denti attingendo dal rubinetto. Una vicenda complessa, che ogni giorno si arricchisce di un nuovo tassello e di altrettante ombre. Un groviglio di perizie, controperizie, leggi deficitarie e veleni. Stando ai calcoli del Ministero dell’Ambiente, il danno arrecato al territorio delle province di Vicenza, Padova e Verona è di 136,8 milioni di euro.



La videoinchiesta comprende, tra le altre, le interviste al procuratore capo Antonino Cappelleri e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Nonché i contributi di attori e cantanti come Anna Bonaiuto, Maria Grazia Cucinotta, Michele Placido e Michele Zarrillo, che si sono prestati volentieri alla causa delle Mamme No Pfas. La prima proiezione è prevista questa sera a Lonigo, nel cuore dell’area rossa. Dove tutto è iniziato e purtroppo continuerà ancora a lungo: la bonifica delle falde non è al momento una strada percorribile.