“Ora disponiamo di solidi dati che dimostrano che remdesivir riduce in misura modesta il tempo necessario per il recupero per le persone ricoverate in ospedale con Covid-19 – ha dichiarato Anthony Fauci, il direttore della Niaid statunitense- ACTT 2 (uno studio ulteriore finanziato con fondi pubblici come il precedente) esaminerà ora se l’aggiunta di un agente antinfiammatorio al remdesivir possa offrire ulteriori benefici ai pazienti, inclusa una riduzione della mortalità”. Nessun dubbio dunque: l’antivirale remdesivir non diminuisce il numero dei morti, ma riduce molto poco i giorni di ricovero in chi ce la fa.In una lettera aperta, Daniel O’Day, l’amministratore delegato di Gilead che produce l’antivirale remdesivir, ha affermato che il prezzo stabilito negli Stati Uniti per gli ospedali pubblici (2340 dollari per paziente, per un trattamento di cinque giorni con sei fiale) è ben al di sotto del valore del nuovo farmaco, dato che le dimissioni ospedaliere anticipate potrebbero far risparmiare circa 12.000 dollari per paziente negli Stati Uniti.

Le associazioni di consumatori e pazienti hanno invece sostenuto che il costo dovrebbe essere molto inferiore, poiché remdesivir è stato sviluppato con il sostegno finanziario del governo degli Stati Uniti. Il rappresentante degli Stati Uniti, Lloyd Doggett, un democratico del Texas, ha affermato che si tratta di “un prezzo oltraggioso, per un farmaco i cui effetti sono molto modesti e che il finanziamento dei contribuenti ha salvato quel farmaco da un fallimento totale”. Remdesivir, infatti, aveva precedentemente fallito come terapia contro il virus Ebola e ha dimostrato che non riduce affatto i decessi per COVID-19.

anche: Minimum costs to manufacture new treatments for COVID-19

Gilead ha anche affermato che ha accettato di continuare a inviare la maggior parte della sua fornitura di remdesivir al Dipartimento della salute degli Stati Uniti, che ne gestiranno la distribuzione agli ospedali statunitensi fino alla fine di settembre. Gratuitamente? Solo per il piccolo numero di casi sottoposti a sperimentazione controllata. Poi il costo per ogni paziente dovrebbe arrivare a circa 5000 USD (se si tratta di privati che comprano a prezzo pieno oppure necessitano di un numero di fiale superiore per maggior durata della malattia), con grande gioia degli azionisti.

Gli analisti della Royal Bank of Canada prevedono che il farmaco potrebbe generare a favore di Gilead $ 2,3 miliardi di entrate solo nel 2020, contribuendo a compensare oltre $ 1 miliardo di costi di sviluppo e distribuzione. Hanno detto anche che i profitti aggiuntivi potrebbero essere limitati, perché vaccini e trattamenti migliori sono all’orizzonte del 2021. Dunque Gilead mette il cappello sulla sedia, per occupare il posto sino a che non arriveranno antivirali efficaci e vaccini ancora più efficaci. Si contenta di raddoppiare la cifra investita o, forse, triplicarla, se vi par poco. Insomma, anche l’aria fritta ha un valore notevole, se i servizi assicurativi e sanitari pagano senza discutere.

L’Europa che fa?

L’Unione Europea ha raccomandato l’approvazione condizionale del farmaco se usato in condizioni critiche specifiche. Ma sappiamo bene dagli studi clinici controllati e pubblicati che l’umile desametazone (dal costo irrisorio) diminuisce mortalità e tempi di ricovero meglio di quanto fa remdesivir. E allora? Perché l’Europa non si comporta come altri Paesi che, sin da subito, hanno detto a Gilead, (come è accaduto in passato per i farmaci anti epatite C), che non ci pensano nemmeno a pagare quei prezzi, ma copieranno il remdesivir a costi inferiori? Gilead ha accettato la situazione obtorto collo, collaborando con produttori di farmaci generici con sede in India e Pakistan, tra cui Cipla Ltd e Hetero Labs Ltd, per produrre e fornire remdesivir in 127 paesi in via di sviluppo. La versione di Cipla ha un prezzo inferiore a 5.000 rupie indiane ($ 66,24), mentre la versione di Hetero Lab ha un prezzo di 5.400 rupie ($ 71,54).

Il servizio sanitario italiano comprerà dall’India, dal Pakistan o da Gilead a mille volte di più? Chi specula sul Nasdaq, comprando azioni Gilead e rivendendole a seconda delle notizie di stampa, sa bene cosa fare. Gli altri, quelli che pagano le tasse a sostegno del SSN, pure: subiranno l’ennesimo ricatto. Questa volta, comprando un farmaco che vale molto poco.

camici.pigiami@gmail.com