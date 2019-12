L’indagine

Sono pochi, più presenti al Nord che al Sud della Penisola. Hanno punti di forza negli screening dei tumori della donna e nel percorso nascita, ma vanno incrementati l’offerta gratuita dei contraccettivi che è garantita nel 25% dei casi e gli interventi di educazione nelle scuole, che riguardano meno della metà dei servizi. È questa, per grandi linee, la prima fotografia sui consultori familiari, i servizi dedicati alla salute materno infantile istituiti con la legge nazionale 405/1975, che ha scattato l’Istituto superiore di sanità e ha diffuso nel corso del convegno I Consultori Familiari a 40 anni dalla loro nascita tra passato, presente e futuro del 12 dicembre.

L’indagine Iss è stata condotta in tutte le regioni e province autonome italiane tra novembre 2018 e luglio 2019 su 1.800 consultori pubblici e privati accreditati, e realizzata grazie al progetto CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) “Analisi delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi” finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dal Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva.

Pochi, e grande variabilità interregionale

Dai dati raccolti è emerso che oggi i cittadini italiani hanno a disposizione mediamente un consultorio ogni 35mila abitanti invece di uno ogni 20mila come è previsto dalla legge 34/96. E che le differenze sul territorio sono notevoli (sono più numerosi nelle regioni del Nord) e in 7 regioni (Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Campania) gli abitanti per consultorio sono più di 40mila, oltre il doppio di quello che il legislatore aveva fissato.

L’organizzazione

Oltre alla distribuzione e al bacino di utenza le differenze riguardano anche la collocazione dei consultori all’interno delle organizzazioni: in 5 regioni sono strutturati nel dipartimento materno infantile, in 2 in quello delle cure primarie, in 7 fanno capo a dipartimenti diversi a seconda delle aziende sanitarie e in 5 fanno parte non di un dipartimento ma di un distretto. I consultori privati sono presenti in 6 regioni e una provincia autonoma.

Il percorso nascita quasi ovunque

Quasi tutte le regioni hanno istituito i Comitati Percorso Nascita aziendali che monitorano e migliorano l’assistenza in gravidanza, parto e puerperio in collaborazione con il livello regionale. In tutte le regioni sono prestazioni gratuite garantite l’assistenza al percorso nascita, il percorso d’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e l’accesso allo spazio giovani. Per le analisi sulle malattie sessualmente trasmissibili, visite per menopausa, consulenza psicologica e sessuologica, psicoterapie e contraccezione, cinque regioni prevedono il pagamento di un ticket.

Salute femminile e screening oncologici quasi ovunque

La quasi totalità dei consultori partecipanti all’indagine (1535 su 1800, 622 al Nord, 382 al Centro e 531 al Sud) operano nell’ambito della salute della donna. Più del 75% si occupa di sessualità, contraccezione, percorso IVG, salute preconcezionale, percorso nascita, malattie sessualmente trasmissibili, screening oncologici e menopausa e postmenopausa. Nell’ambito del percorso nascita il consultorio prende in carico le gravidanze a basso rischio e offre attivamente corsi di accompagnamento alla nascita e sostegno all’allattamento materno.

Coppia famiglie e giovani I consultori attivi nell’area coppia, famiglia e giovani sono 1.226 (Nord 504, Centro 224, Sud 498). Gli argomenti più trattati sono la contraccezione, la sessualità e salute riproduttiva, le infezioni/malattie sessualmente trasmissibili e il disagio relazionale. Tra le strutture che hanno svolto attività nelle scuole il tema più frequente è l’educazione affettiva e sessuale (il 94%), seguito dagli stili di vita, dal bullismo e cyberbullismo. Meno frequenti tra i temi trattati con gli studenti sono stati la prevenzione dell’uso di sostanze, che però sono in carico anche ad altri servizi.

Le differenze di organico

Ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale sono i professionisti più presenti nei consultori. Ma in termini di organico sono state registrate differenze molto sensibili tra le regioni. Prendendo a indicatore il numero medio di ore lavorative settimanali per 20mila abitanti previste per le diverse figure allo scopo di rispondere al mandato istituzionale, solo 5 regioni del Nord raggiungono lo standard atteso per la figura dell’ostetrica, 2 per il ginecologo, 6 per lo psicologo e nessuna regione per l’assistente sociale che al Sud registra un numero medio di ore settimanali (14) che è quasi il doppio rispetto al Centro (8 ore) e al Nord (9 ore).

Migliorabili le differenze territoriali

“I consultori risultano da questa prima analisi un servizio unico per la tutela della salute della donna, del bambino e degli adolescenti – afferma Laura Lauria dell’Iss, responsabile scientifico del progetto – nonostante la frequente indisponibilità di risorse dedicate e la carenza di organico, tutti i consultori svolgono un’insostituibile funzione di informazione a sostegno della prevenzione e della promozione della salute della donna e in età evolutiva. Accompagnano il percorso nascita seguendo le donne in gravidanza e nel dopo parto, offrono lo screening del tumore della cervice uterina e garantiscono supporto a coppie, famiglie e giovani, sebbene con diversità per area geografica suscettibili di miglioramento”.

Critica l’offerta gratuita dei contraccettivi

“Il ruolo dei consultori è stato e rimane strategico per il forte orientamento alla prevenzione e alla promozione della salute, la multidisciplinarietà dell’équipe professionale e l’approccio olistico alla salute. Nell’ambito della promozione della procreazione consapevole e responsabile, i consultori hanno contribuito a ridurre le interruzioni volontarie di gravidanza di oltre il 65% dal 1982 al 2017 – dice Serena Donati, Direttore del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva – rimane critica l’offerta gratuita dei contraccettivi che è garantita dal 25% dei consultori e l’offerta di interventi di educazione all’affettività e di promozione delle salute nelle scuole che riguardano meno della metà dei servizi.”