Titolo: CONSULENZA GRATUITA PER LA RICERCA DEL LAVORO



Azienda: Orienta



Descrizione: informazioni aggiuntive su come accedere alla consulenza personalizzata e gratuita per la ricerca del lavoro. Ti aiuteremo… nella redazione di un Cv efficace, nell’iscrizione ai siti delle agenzie per il lavoro e ai portali di ricerca lavoro…

Luogo: Parma