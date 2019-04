Titolo: Consulenti commerciali settore alimentare a Livorno



Azienda: Sopran Ciodue spa



Descrizione: una figura da inserire come CONSULENTE COMMERCIALE. La risorsa sarà dedicata allo sviluppo di nuove opportunità di business…. Si rivolgerà alle aziende del settore alimentare proponendosi come consulente commerciale per la vendita di servizi di gestione…

Luogo: Livorno