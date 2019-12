Titolo: CONSULENTE SELEZIONE del personale e SERVIZIO agenzia per il lavoro



Azienda: Generazione Vincente



Descrizione: Descrizione azienda GENERAZIONE VINCENTE SPA è una agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione ministeriale… dal 1998 ed opera da 20 anni nel mercato del lavoro con filiali dislocate su tutto il territorio nazionale. Assicura il massimo…

Luogo: Ascoli Piceno