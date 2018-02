Titolo: CONSULENTE DEL LAVORO/ESPERTO PAGHE E CONTRIBUTI



Azienda: ONLY JEANS SRL



Descrizione: DESCRIZIONE Caratteristiche del candidato ideale: Laurea in Consulenza del lavoro o in Giurisprudenza; abilitazione… professionale; Consolidata esperienza nel ruolo; Ottima conoscenza dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro…

Luogo: Nola, Napoli