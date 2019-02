Titolo: CONSULENTE COMMERCIALE DIRETTO PER LA CLIENTELA BUSINESS



Azienda: Belinked srl



Descrizione: far conoscere alla clientela prospect i vantaggi della “Digital Trasformation”. Il consulente, operando in un’ottica di costante…, segnalazioni commerciali e database di clienti potenziali il consulente prenderà contatto con i Responsabili acquisti o IT di…

Luogo: Pordenone