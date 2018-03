– L’ex ad di Consip, Luigi Marroni, ha ribadito le sue accuse al ministro dello Sport, Luca Lotti, nel corso del confronto davanti ai pm di Roma che indagano sulla fuga di notizie nell’ambito dell’inchiesta che riguarda la Centrale unica d’acquisti della Pubblica amministrazione. In sostanza Marroni ha ribadito ciò che disse davanti ai carabinieri del Noe e ai pm di Napoli: e cioè che fece togliere le ‘cimici’ dagli uffici della Consip “per aver appreso in quattro differenti occasioni dal presidente di Publiacqua Firenze, Filippo Vannoni, dal generale Emanuele Saltalamacchia, dal presidente di Consip Luigi Ferrara e da Luca Lotti di essere intercettato”. L’atto istruttorio si è svolto in una caserma dei carabinieri. Lotti è indagato in uno dei filoni della maxi inchiesta, quello relativo alla fuga di notizie sull’indagine, per rivelazione del segreto istruttorio e favoreggiamento.

Governo, carabinieri e servizi segreti: il grande intrigo

Il 20 dicembre di due anni fa l’ex amministratore delegato di Consip raccontò per al prima volta ai pm napoletani John Woodcock e Celeste Carrano di essere stato informato dell’inchiesta. Marroni, che ieri nel ‘faccia a faccia’ con Saltalamacchia ha confermato questa versione, parlando nello specifico del ministro dello Sport ha sempre detto di essere stato informato nel luglio 2016 durante un incontro che “si trattava di un’indagine nata sul mio predecessore Domenico Casalino e che riguardava anche l’imprenditore campano Romeo. Delle intercettazioni ambientali nel mio ufficio l’ho saputo non ricordo se da Lotti o da un suo stretto collaboratore”. Versione che Lotti ha sempre negato in ben due interrogatori (nel dicembre del 2016 e nel luglio del 2017), sottolineando di “non avere mai saputo nulla di indagini” e di “non frequentare” l’ex ad e pretentendo di essere messo a confronto con chi lo accusa.

Il faccia a faccia davanti ai magistrati rientra nell’attività istruttoria che in queste settimane sta proseguendo dopo la richiesta di proroga delle indagini, per altri sei mesi, ottenuta dai pm di Roma nel gennaio scorso. In totale il gip Gaspare Sturzo ha dato l’ok alle indagini per 12 indagati nella maxi inchiesta. Si tratta di soggetti coinvolti in filoni diversi. In particolare, oltre a Lotti, i pm hanno ottenuto la proroga anche per Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del consiglio Matteo, per il generale dei carabinieri Tullio Del Sette e per l’ex comandante della Legione carabinieri Toscana.

Altri sei mesi di indagini anche per gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo, per l’ex parlamentare del Pdl e consulente di Romeo, Italo Bocchino, per l’ad di Grandi Stazioni, Silvio Gizzi e per gli ex manager della centrale acquisti della pubblica amministrazione, Domenico Casalino, Luigi Ferrara e Francesco Licci e per Vannoni.