Condannare alla sanzione della censura il pm napoletano John Woodcock e a quella dell’ammonimento la sua collega Celestina Carrano. E’ la richiesta formulata dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Mario Fresa, nel corso dell’udienza del processo disciplinare al Csm a carico dei due pm napoletani titolari dell’inchiesta Consip, accusati di violazione dei diritti di difesa nei confronti dell’ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, non iscritto nel registro degli indagati e interrogato come teste senza l’assistenza di un avvocato. A Woodcock è anche contestata un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’ contravvenendo al dovere di riserbo. Per Woodcock sono stati confermati tutti i capi di incolpazione, per Carrano è stata chiesta la sanzione per la mancata iscrizione di Vannoni nel registro degli indagati e l’assoluzione per le modalità con cui era stato condotto l’interrogatorio.

