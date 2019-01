Il Consiglio di Stato esprime perplessità sul trasferimento delle competenze del Turismo al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in base allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a norma”. E’ quanto emerge dal parere formulato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 28 dicembre 2018. A chiedere il parere del Consiglio di Stato è stato il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

