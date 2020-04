Virus e quarantena non fermano la violenza e l’omofobia. Gianluca D’Elia è un consigliere comunale di San Pietro in Lama (Lecce) e in queste settimane ha intrattenuto il vicinato cantando con il microfono dal sul balcone al piano terra per una mezz’oretta. La scorsa settimana un vicino dell’uomo non ha gradito la musica e per questo ha iniziato ad urlargli contro insulti omofobi e gli ha anche spaccato una cassa. Ma non è finita qui, perché l’aggressore è tornato in azione in questi giorni, a Pasquetta infatti il bullo ha nuovamente insultato Gianluca per la sua dichiarata omosessualità ed ha continuato ad offenderlo anche dopo l’arrivo dei Carabinieri

D’Elia ha dichiarato a ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’ che depositerà una querela contro il suo vicino omofobo: «Ho già dato mandato ad un avvocato. Al di là del danno compiuto all’amplificazione, è sconvolgente – sottolinea D’Elia – come questo soggetto si sia arrogato il diritto di usare offese e ingiurie verso tutti coloro che non ritiene esseri umani da rispettare. La mia omosessualità non deve essere assolutamente spunto di derisione o di aggressione culturale da chi non è modello per la popolazione. La parte sana della società ha ormai bisogno di sentirsi tutelata e protetta dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, a cui mi rivolgerò per dare seguito ad ogni azione penale e civile necessaria per impedire al soggetto di continuare nel suo comportamento illegale e socialmente scorretto. E se ragiona in questo modo, è sicuramente una persona che va anche aiutata. I momenti di intrattenimento – sottolinea – si svolgono in orari idonei e senza avere un volume tale da disturbare chi non gradisce la mia iniziativa. Nessuno, tranne il tizio che mi ha insultato, si è mai lamentato. Ed è stata davvero un’emozione vedere tanti vicini che dai balconi mi hanno incoraggiato e ringraziato anche nei momenti in cui subivo offese becere».