È finito l’incubo, per una donna di 36 anni, iniziato un mese fa: dopo aver incontrato un uomo che aveva conosciuto in chat, gli ha detto di non provare nessun interesse e di voler instaurare con lui solo un rapporto di amicizia. Il 32enne non l’ha presa bene ed ha iniziato a perseguitarla tempestandola di messaggi, chiamate e videochiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte, minacciandola che, se non avesse più risposto, si sarebbe presentato al negozio dove lavorava, diffamandola davanti alle sue colleghe fino a farle perdere il posto di lavoro. Minacce che l’uomo ha poi messo in pratica presentandosi quotidianamente di fronte all’esercizio commerciale.

