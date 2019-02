Tecnologie interattive ed e-learning per la nuova formazione: a Connext oggi è stato presentato il progetto Act-Active customized training, realizzato da Protom e Gruppo Ebano. Un concept come Act integra il tradizionale approccio della piattaforme di e-learning con le cutting -edge technologies, generando una proposta che si caratterizza per la capacità di restituire all’utente un ruolo attivo nei processi formativi, slegandolo dalla logica della lezione frontale; al contempo l’approccio disegnato da Act fa emergere la possibilità di disegnare il percorso formativo sulle specifiche esigenze dell’utente, sia in termini di contenuti sia in termini di modalità di fruizione.

Fonte