Il CoronaVirus ha stravolto la nostra vita e come riportato da Rai News questa sera si terrà un nuovo Consiglio dei Ministri in cui saranno discusse varie opzioni per l’arrivo della terza fase, che potrebbe iniziare dal prossimo 18 maggio.

Da lunedì infatti le Regioni saranno autonome, ma il Governo potrà bloccarle qualora dovessero crescere i contagi. Per questo motivo ogni regione sarà artefice del proprio destino.

Sempre dal 18 maggio apriranno – con le dovute distanze sociali e precauzioni – bar, ristoranti, parrucchieri e negozi, per questo motivo potrebbe essere tolta la clausola del poter vedere solo affini e congiunti.

Come riporta Rai News, il testo del decreto Rilancio è lungo oltre 400 pagine.

“Con l’apertura di negozi, bar e ristoranti prevista per il 18 maggio potrebbe essere eliminato il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute). E’ una delle ipotesi su cui si sta discutendo. Sulla questione che consentirebbe di fatto agli amici di poter andare insieme al ristorante o al bar, non c’è ancora accordo, con alcuni ministri che spingerebbero affinché il vincolo rimanga”.

Qualora questa clausola non dovesse entrare in vigore il 18 maggio, l’apertura agli amici sarà slittata al 1^ giugno, come svelato dal ministro Francesco Boccia.