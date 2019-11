Tiziano Talarico, classe ’99, è il nuovo presidente nazionale di Conflavoro Pmi giovani imprenditori. Produce le cravatte artigianali che portano il suo cognome nell’azienda di Roma avviata dal padre Maurizio proprio 20 anni fa, oggi indossate dai capi di Stato di tutto il mondo. Talarico fra i vari compiti avrà quello di individuare le esigenze e le problematiche di chi si affaccia per la prima volta al mondo imprenditoriale. Guiderà così i suoi coetanei in un percorso atto a facilitarne la presenza e la crescita sul territorio, sostenendoli anche nella formazione e conoscenza delle opportunità più vantaggiose, come bandi, investimenti, accesso al credito e sgravi.

