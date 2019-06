Valorizzare le periferie urbane, far conoscere i più riusciti interventi in città italiane e straniere, consolidare sempre più la collaborazione pubblico-privato e proporre idee e progetti affinché le periferie diventino il centro da cui parte la rigenerazione delle città metropolitane. Sono gli obiettivi della seconda ‘Conferenza nazionale sulle periferie Dieci, Cento, Mille Centri‘, che si svolgerà a Palermo domani. Un evento ‘diffuso’ con sessioni in luoghi chiave della vita cittadina: il Teatro Santa Cecilia, la Biblioteca comunale, l’Archivio storico e la Gam – Galleria d’Arte Moderna. Un progetto, inaugurato a Milano l’anno scorso che nei prossimi anni toccherà altre città italiane.

