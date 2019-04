Ieri sera, stando a quello che riporta Tv Blog, una certa Georgia Luzi avrebbe lanciato una shade a Barbara d’Urso, per non aver ricordato l’incendio a Notre Dame all’inizio del Grande Fratello 16.

“Con questo tweet Georgia Luzi ha attaccato Barbara d’Urso (senza scrivere il suo nome) contestandole la decisione di aprire la seconda puntata del Grande Fratello senza fare nessun cenno all’incendio che in questi minuti sta distruggendo la Cattedrale di Notre Dame a Parigi. – si legge su Tv Blog – La conduttrice del reality show di Canale 5, infatti, si è presentata in studio con un abito piumato e con il solito entusiasmo (“mi scoppia il cuore”).”

La conduttrice di Gnam Gnam, Giga, È quasi Natale, Pongo e Peggy e Animali del Cuore ha scritto un tweet senza fare nessun nome.

“Siete pronti a MASSACRARE conduttrici xchè hanno poco tatto,o poca personalità,xchè non prendono posizione,o non hanno abbastanza tatto e rispetto x concorrenti/ospiti. – ha scritto la Luzi – Sta bruciano un pezzo d’Europa,un pezzo di TUTTI NOI,e c’è chi si presenta con il boa di struzzo ridendo. #basta”

Barbara non era tenuta a parlare dell’incendio a Notre Dame (che fortunatamente non ha fatto nessuna vittima), visto che stava conducendo il GF e non Pomeriggio 5, ma ha comunque dedicato spazio alla vicenda.

“Noi siamo un programma di intrattenimento, ma volevo che vi uniste a me con un grande applauso a tutti i pompieri che stanno lavorando per tentare di salvare Notre Dame. Un simbolo per la Francia, per il mondo. Purtroppo è avvenuto questo drammatico incendio, noi lo seguiamo e siamo vicini a loro.”

Spero e credo che Georgia non si riferisse a Barbara, ma a qualche altra persona munita di boa di struzzo, anche perché il tweet è rimasto on line nonostante il discorso di Barbara.

Tweet della Luzi a parte, vi immaginate se invece la d’Urso avesse aperto il GF con filmati della cattedrale in fiamme, magari con discorso commosso annesso? Sono certo che gli stessi che alle 21:35 l’hanno accusata di essere insensibile, l’avrebbero massacrata dandole della sciacalla.

