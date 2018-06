Veronica Maya ha detto NO al Grande Fratello Vip, ha detto NO a L’Isola dei Famosi ed ha detto NO anche a Valsoia.

La Material Girl più famosa di Tale e Quale Show, intervistata dal settimanale Nuovo, ha dichiarato di aver rifiutato tutti i reality show che le erano stati proposti.

“Ho rinunciato ai reality, me li hanno proposti tutti: da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, ma non farò mai un programma del genere perché ho un senso della dignità troppo alto. Ho rinunciato a cachet importanti perché so di poter guadagnare gli stessi soldi con un altro lavoro, senza stare lontana dai miei figli. Se non ho la TV ho altre cose da fare”.

Io che cerco di dispiacermi nel non vederla in un reality show:

Io che cerco su Wikipedia quali altri lavori ha fatto per “guadagnare gli stessi soldi con un altro lavoro”