Festival di Castrocaro 2019: i conduttori, la giuria, i cantanti in gara, gli ospiti d’onori e il vincitore della 62esima edizione.

Tutto pronto per il Festival di Castrocaro 2019. Giunta alla 62esima edizione, la kermesse andrà in scena il 3 settembre 2019, con diretta televisiva su Rai 2 in prima serata.

Ecco tutte le informazioni su questa nuova edizione dello storico Festival che un tempo era propedeutico a quello più noto di Sanremo.

Festival di Castrocaro 2019: conduttori, giuria, ospiti

Nel 2019 la conduzione del Festival è affidata a una delle coppie più amate e affiatate di casa Rai negli ultimi mesi: quella composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Molto importante anche la giuria, presieduta da Simona Ventura, reduce dalla buona esperienza al timone di The Voice of Italy. Con lei ci saranno Andrea Delogu, Elodie, il noto direttore d’orchestra Bruno Santori e Maurizio Vandelli, storico leader degli Equipe 84.

L’ospite d’onore della serata sarà invece Gigi D’Alessio, il coach che ha vinto The Voice of Italy nel 2019 con Carmen Pierri.

Gigi D’Alessio

Festival di Castrocaro 2019: i cantanti in gara

Ma chi saranno i cantanti che si contenderanno la vittoria del prestigioso Festival? Scopriamolo insieme.

Ecco l’elenco dei finalisti:

Alfredo Bruno, 26enne di Rende (Cosenza)

Anita Guarino, 20enne di Pomezia (Roma)

Debora Manenti, 21enne di Cazzago S. Martino (Brescia)

Gaia Gemmellaro, 18enne di Nicolosi (Catania)

Giovanni Architetta, 25enne di Torino

Michele Sechi, conosciuto come Mike Baker, 21enne di Vico Pisano (Pisa)

Nicole Frendo, 17enne di Malta

Riad Soula, 23enne di Vicenza

Roberto Tornabene, in arte Berna, 17enne di Mascali (Catania)

Rosario Canale, in arte Kram, 27enne di Reggio Calabria.

Ancora poche ore e scopriremo chi di loro si aggiudicherà la vittoria e potrà magari ambire a una carriera importante nel mondo della musica. D’altronde, da qui sono partiti grandissimi artisti come Gigliola Cinquetti, Giuni Russo, Luca Barbarossa, Zucchero e Silvia Salemi.