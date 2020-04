Molti sottovalutano Marco Liorni e il suo potenziale e anche quello della sua trasmissione Italia Sì, che invece continuo a trovare molto gradevole (e con qualche perla trash qua e là). Nella puntata di ieri c’è anche stato un momento in imbarazzo per il conduttore, quando Mauro Coruzzi ha parlato di un argomento particolare. Platinette ha tirato in ballo i rapporti intimi (virtuali e non) ai tempi del CoronaVirus.

“Immagino che marito e moglie facciano l’amore corpo a corpo, non lo fanno certo a distanza. Oppure, se va il sesso virtuale per qualcuno, come si dice in questi casi, io non parlo più, perché francamente è già difficile quello normale, figuriamoci quello virtuale! Come vanno gestiti quindi i rapporti adesso? Parliamo di virtuale. Sto chiedendo da un mese come si vive questa parte del nostro essere umani. Io è da un mese che continuo a chiedere come si deve vivere, in questo periodo, questa parte importante del nostro essere, si, esseri umani, ma anche animali! Con tutto il rispetto per gli animali. Su questa cosa nessuno mi ha ancora dato risposte. Come fa una coppia costretta a stare in casa, se almeno uno dei due esce e quindi rischia di contagiarsi? Usano le mascherine in casa?”

Il conduttore di Italia Sì è rimasto qualche secondo in silenzio ed ha spiegato a Mauro Coruzzi che è difficile parlare di rapporti in casa o a distanza in tv in pieno pomeriggio: “Siamo in fascia protetta, è un po’ difficile dare delle risposte a questa domanda. Dai, non possiamo dare risposte a questo ma in passato, se ti ricordi, ci abbiamo provato”.

A proposito di ‘fascia protetta’, è intervenuta Elena Santarelli con una battuta: “Siamo in fascia protetta… comunque in estate i paparazzi riconosceranno le showgirl dal fondoschiena, non più dal viso, dato che saremo tutte simili per via della mascherina”.

Sarebbe interessante capire come sono cambiate le abitudini degli italiani nei rapporti intimi in tempi di quarantena, i talk leggeri che vanno in onda in seconda serata potrebbero pensarci.

Italia Sì, il saluto del conduttore.