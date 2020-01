Anche Myss Keta è stata annunciata come una delle protagoniste nell’organizzazione del Festival di Sanremo 2020.

I tanti temi toccati nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo da Amadeus hanno fatto passare in qualche modo in secondo piano l’annnuncio della presenza di Myss Keta.

L’artista dall’identità segreta non dovrebbe essere coinvolta direttamente sul palco dell’Ariston, ma sarà protagonista di molte delle manifestazioni che circondano il Festival vero e proprio. Ecco quale sarà il suo ruolo all’interno della mega macchina organizzativa della kermesse più importante dello spettacolo italiano.

Myss Keta a Sanremo 2020: quale sarà il suo ruolo?

Nel corso della conferenza stampa la presenza della cantante di Pazzeska è stata annunciata chiaramente, con tanto di dettagli sul suo ruolo: “Sarà chiamata a coinvolgere i più giovani nel racconto di Sanremo: lo farà con un proprio videoracconto sui canali social Rai e con incursioni a sorpresa nei programmi di Radio 2. Inoltre sarà al fianco di Nicola Savino ne L’Altro Festival su RaiPlay“.

Un doppio ruolo dunque per l’artista, che forse non è riuscita a emergere fino in fondo nel music business ma ha certamente guadagnato una certa importanza a livello televisivo in Italia con numerose apparizioni negli ultimi mesi.



Myss Keta: da Paprika a Sanremo

La cantate dal volto coperto è stata chiamata ultimamente ad animare, con Lo Stato Sociale e Coma_Cose, l’ultima festa di Capodanno a Milano, in Piazza Duomo.

Il 2019 è stato d’altronde l’anno del suo album di maggior successo Paprika, contenente featuring con artisti del calibro di Gemitaiz, Elodie e Gué Pequeno.

Inoltre ha raggiunto successo e notorietà grazie al brano Le ragazze di Porta Venezia Remix, cui hanno partecipato tantissime donne dello spettacolo italiano da diversi ambiti, oltre che le cantanti Elodie, Priestess e Joan Thiele. Questo il video ufficiale:

