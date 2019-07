di Sibilla Bertollini

“Il salvataggio si conclude con lo sbarco delle persone salvate in un porto sicuro. Che sia Malta o Lampedusa, va bene in egual modo. Ma è necessario ribadire che la situazione della nostra imbarcazione e le condizioni delle persone a bordo non ci consentono di affrontare un viaggio fino a La Valletta. Quindi chiediamo che si muovano le motovedette della Guardia costiera maltese o italiana ed effettuino un trasbordo. Questi mezzi sono attrezzati, mentre la Alex non lo è. Noi eravamo in missione di monitoraggio quando ci siamo trovati ad affrontare il salvataggio, un obbligo di legge”. Lo dice all’Adnkronos Alessandro Metz, armatore e portavoce della piattaforma umanitaria Mediterranea Saving Humans, a seguito dell’accordo tra Italia e Malta per il recupero dei 54 migranti a bordo del veliero Alex che si trova ora a 12 miglia da Lampedusa, al confine delle acque territoriali italiane.

