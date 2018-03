Condannato perché coltivava cannabis per uso terapeutico: Mattarella lo grazia

ROMA – Coltivava cannabis per uso terapeutico, ma era stato condannato in Cassazione. Ora, il presidente della Repubblica ha accolto la sua domanda di grazia: Sergio Mattarella ha firmato il decreto che cancella la pena a cui l’uomo era stato sottoposto, cinque mesi di carcere e 800 euro di multa. Esulta l’avvocato che ha condotto una lunga battaglia, il radicale Fabio Valcanover: “Bravo presidente, ha riconosciuto che si è trattato solo e soltanto di ragioni di salute”. Non dovrà scontare neanche un giorno dietro le sbarre dunque il pensionato sessantenne della provincia di Trento che, invalido, sieropostivo e gravemente malato, e non potendo ricorrere ai farmaci tradizionali per i gravi effetti collaterali, si cura da anni attraverso la cannabis. Sotto controllo medico della Asl della provincia autonoma di Trento, come previsto dalla legge del 2015. Però, prima dell’approvazione della nuova normativa, faceva da sé: coltivandosi le piantine in un campo, dove vennero scoperte dalla polizia. Da qui la condanna definitiva in Cassazione, dopo un travagliato iter: assolto in primo grado, condannato in appello, e poi il verdetto finale a suo sfavore. Il suo avvocato, che è anche una figura di spicco dei radicali, non si è arreso e nel luglio scorso ha presentato la domanda di grazia al capo dello Stato. Sollevando il caso e mettendolo all’attenzione del Quirinale. “Si è sempre trattato – ricostruisce adesso il legale nel suo studio – di una coltivazione di qualche piantina, da cui il mio assistito ha ricavato prodotti che grazie ai principi attivi della cannabis hanno avuto effetti terapeutici. E dunque senza mai fini di spaccio o di cessione a terzi”.

Mini-coltivazione casalinga a cui il pensionato ha fatto ricorso per potersi curare prima che entrasse in vigore il progetto pilota del ministero della Sanità, recepito poi dalla giunta provinciale trentina nel 2016. La legge che consente appunto in casi precisi la somministrazione gratuita della cannabis per scopi terapeutici, attraverso le strutture sanitarie pubbliche. L’uomo, oggi, difatti ormai è assistito dalla asl con la somministrazione gratuita dei farmaci a base di cannabis, i cui principi attivi (Thc e Cbd) funzionano laddove invece la terapia tradizionale si è rivelata controproducente. Il pensionato – da anni sieropostivo, malato di diabete, epatite e cirrosi – non può assumere altri farmaci per i dannosi effetti collaterali. E per curarsi decise di coltivarsi le piante di canapa. Cosa vietata dalla legge, all’epoca, così come lo è del resto tuttora (la proposta di depenalizzazione in questo caso non è mai arrivata in discussione in Parlamento).

Il primo grado il giudice ha riconosciuto le buone ragioni dell’uomo che, piuttosto che rivolgersi ad uno spacciatore per procurarsi la marijuana, decise di autoprodurla. Verdetto rovesciato in appello e anche davanti alla Suprema Corte. All’avvocato Valcanover a questo punto non era rimasto altro da fare che rivolgersi al tribunale di sorveglianza per chiedere misure alternative al carcere per scontare la pena, e al contempo di rivolgersi a Mattarella. Oggi è arrivata la buona notizia: il decreto di grazia firmato dal presidente Mattarella che ferma per sempre la condanna. Un provvedimento di clemenza, arrivato dopo uno scrupoloso iter di accertamenti da parte degli uffici giuridici del Colle che, ovviamente, cancella la pena in questo singolo caso. Non modifica in alcun modo la normativa, la coltivazione di cannabis resta un reato.