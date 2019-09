È stato annunciato un concerto tributo per Avicii, il noto deejay svedese scomparso nel 2018: ecco tutti gli artisti che vi parteciperanno.

Avicii è scomparso da oltre un anno, ma il suo ricordo in noi è più vivo che mai. A pochi mesi dalla pubblicazione del suo album postumo, Tim, è stato annunciato e ufficializzato un concerto tributo per celebrare la sua memoria.

Ecco tutti i dettagli e i partecipanti a quello che si prevede come uno degli eventi musicali più emozionanti di questo 2019.

Un concerto per Avicii: data e luogo

Il concerto tributo si svolgerà il 5 dicembre 2019 presso la Friends Arena di Stoccolma, in Svezia. I proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti alla fondazione che porta il nome del deejay e che si occupa di prevenzione dei suicidi.

Per presentare l’evento, il padre di Avicii, Klas Bergling, ha usato questi termini: “Tim aveva in programma di portare la sua musica su un palco insieme a una grande band dal vivo. Ora stiamo realizzando il suo sogno, offrendo ai suoi fan di ascoltare le sue canzoni in un modo unico“.

Concerto per Avicii: gli ospiti e i cantanti

DJ, cantanti e non solo. All’evento in memoria di Avicii hanno aderito tantissimi artisti appartenenti ai generi più disparati, da David Guetta, uno dei deejay e producer più famosi al mondo, ad Adam Lambert, ex concorrente di American Idol e da anni cantante dei Queen, passando per Rita Ora, una delle popstar più amate degli ultimi tempi.

Ecco tutti i nomi confermati: Adam Lambert, David Guetta, Kygo, Dimistri Vegas & Like Mike, Laidback Luke, Nicky Romero, Alex Ebert, Aloe Blacc, Amanda Wilson, Andreas Moe, Audra Mae, Blondfire, Bonn, Carl Falk, Dan Tyminski, Daniel Adams Ray, Joe Janiak, Nick Furlong, Otto Knows, Rita Ora, Sandro Cavazza, Simon Aldred, Vargas Lagola e Zak Abel.

Di seguito Heaven, l’ultima hit di Avicii:

